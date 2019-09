Microsoft arregla el problema de alto uso de CPU causado por la última actualización de Windows 10

La última actualización acumulativa de Windows 10, de nombre KB4512941, trajo varios problemas al sistema, como es corriente. También es corriente que Microsoft actualice para ir arreglando todo lo que se ha roto, y eso han hecho lanzando otra actualización este martes, en su ya típico Patch Tuesday.

El nombre de esta actualización, del día 10, es KB4515384, y lo que de momento Microsoft no ha mencionado solucionar el problema más mediático que trajo la KB4512941, las extrañas capturas de pantallas anaranjadas. Otro problema relacionado es que las pantallas se pusieran rojas de forma gradual desde el inicio de sesión del equipo, aunque el puntero permanecía en su color.

Soluciones propuestas para ese problemas hay varias, como actualizar los controladores gráficos, activar y desactivar el Bluetooth varias veces o directamente desinstalar la actualización acumulativa. Además, en los foros de soporte mencionan que los equipos de Lenovo pueden estar especialmente afectados con Lenovo Vantage App.

El problema del alto uso de CPU que arreglado

En su comunicado de la actualización, Microsoft ha mencionado lo siguiente:

"[La actualización] soluciona un problema que causa un alto uso de CPU de SearchUI.exe para un número pequeño de usuarios. El problema solo ocurre en dispositivos que han desactivado la búsqueda web utilizando Windows Desktop Search"

Aunque Microsoft afirme que el problema era menor en cuanto a usuarios afectados, afectaba a una parte fundamental del sistema como es Cortana, que utiliza el proceso SearchUI.exe, La compañía también ha parcheado dos vulnerabilidades zero-day de elevación de privilegios que ya estaban siendo atacados. Además, corrige otros 80 fallos de seguridad.

En general, tras la problemática actualización 1809, desde Redmond parecen haber limado mucho mejor la May 2019 Update (1903), que aunque frecuentemente presenta problemas como los mencionados, no dejan de ser los bugs corriente en un sistema operativo que utilizan millones y millones de personas en todo el mundo, con configuraciones que en muchos casos poco tienen que ver unas y otras, con drivers desactualizados, etc.

