Microsoft extiende la disponibilidad de Windows 10 May 2019 Update, hora de revisar si has recibido la actualización

La Windows 10 May 2019 Update ya tiene más de un par de semanas entre nosotros, pero como cualquier otra actualización mayor de Windows 10, se envía de forma progresiva a los usuarios, y la primera tanda que la recibe suelen ser los que tiene equipos más modernos y con mayor compatibilidad.

Sin embargo, este 6 de junio Microsoft actualizó silenciosamente su documento de soporte para añadir una nueva nota a la actualización: Windows 10, versión 1903 está disponible para aquellos usuarios que seleccionen "buscar actualizaciones" desde Windows Update.

Esto quiere decir que en teoría, la disponibilidad de la actualización se ha expandido, y si antes de hoy, al revisar manualmente si te había llegado la versión no obtenías resultados, eso probablemente ha cambiado.

📣 [Windows Release Health Update – New Message] Windows 10, version 1903 is available for any user who manually selects “Check for updates” via Windows Update. Read more here: https://t.co/NHEQuEjsVX.