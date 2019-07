Microsoft planea dejarnos restablecer Windows 10 directamente desde la nube

Windows 10 cuenta con una opción bastante útil para restablecer nuestro PC y reinstalar el sistema sin perder nuestros archivos y configuración. Es una característica que nos puede salvar de tener que formatear por completo cuando aparecen fallos en Windows que no logramos solucionar.

Ahora, para lograr esto, Windows 10 utiliza los archivos locales de la instalación actual para restablecer el sistema a su estado original, algo que a veces puede fallar si esta instalación se ha corrompido o hay archivos esenciales que faltan o están dañados. La solución: usar la nube.

El conocido usuario de Twitter WalkingCat, famoso por sus filtraciones sobre Windows 10, ha publicado en su cuenta la nueva función que encontró navegando entre los archivos de la build Canary que Microsoft publicó por error la semana pasada, esa con el nuevo menú inicio.

18950 bootux :

How would you like to reinstall Windows?

> Cloud download : Download Windows

> Reset locally : Reinstall my existing Windows operating system