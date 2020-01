Microsoft se ha propuesto que podamos iniciar las PWA junto al sistema operativo, como cualquier otro programa

Numerosas compañías parecen estar apostando fuerte por las PWA, o aplicaciones web progresivas, una tecnología que surgió en el ámbito de los smartphones y que ha terminado teniendo éxito también en los sistemas operativos de escritorio.

De hecho, tanto Google Chrome como Microsoft Edge Chromium son navegadores que facilitan su instalación. Y compañías como Facebook han confiado en este formato para sustituir a algunas de sus apps tradicionales para escritorio (como, recientemente, la de Instagram).

Microsoft, concretamente, ha estado trabajando en los últimos meses para lograr que las PWA tengan un funcionamiento cada vez más similar a las aplicaciones nativas en Windows 10. De hecho, desde junio podemos ver cómo se añaden al menú Inicio o cómo podemos desinstalarlas desde el Panel de Control.

Un paso más allá...

Pero ahora la compañía de Redmond quiere ir un paso más allá, permitiendo que las PWA arranquen de automáticamente cuando se inicia el sistema operativo. Así, podremos cambiar la configuración de su arranque desde el Registro de Windows o desde su Administrador de Tareas, como cualquier otro programa para Windows.

De hecho, Carlos Frías, ingeniero de software en Microsoft, publicó ayer en Github un tutorial titulado "Allow installed PWA to run on OS login" ('Permitir que una PWA instalada se ejecute con el inicio del sistema operativo'), en el que se ofrece un vistazo al modo en que podría dotarse a las PWA de esta nueva capacidad.

Lo revolucionario de estas aplicaciones web progresivas es que, aunque como su propio nombre indica están elaboradas con tecnologías propias del ámbito web (como HTML, CSS y JavaScript) llevan tiempo ofreciendo funciones similares a las de las aplicaciones tradicionales: notificaciones push, ejecución desde la pantalla de inicio (en los smartphones), soporte para funcionamiento offline, etc.

La facilidad que ofrecen para implementar actualizaciones y el hecho de ser mucho más livianas que las nativas está llevando a muchos desarrolladores a pensar que, en algunos campos, podrían ser el futuro del desarrollo en el escritorio.

Vía | MSPowerUser

Imagen | Needpix.com