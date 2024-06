Microsoft vuelve a "molestar" a quien usa Windows 10. Ya incluso te recomiendan que cambies tu PC por otro para Windows 11

La gran 'obsesión' que tiene Microsoft con sus usuarios es que todos pasemos a usar Windows 11 en lugar de Windows 10. Esto es algo que hacen por una cuestión de seguridad para que no estemos en un año con un sistema anticuado. Pero en lugar de bajar los requisitos de Windows 11 para hacerlo compatible con más dispositivos o hacer una campaña de para ganar la confianza de los usuarios, han decidido molestarnos.

Era una función anunciada, pero al final se ha hecho realidad. Microsoft ha comenzado a implementar un nuevo banner emergente a pantalla completa que van a ver todos los usuarios de Windows 10. En este se pide que se actualice a Windows 11 y aparece tanto en los dispositivos compatibles como no compatibles.

Los banners vuelve a "apropiarse" de Windows 10

Las cuotas de mercado apuntan a que Windows 10 está en muchos más dispositivos que Windows 11 que se lanzó en el año 2021. Esto es un problema porque a finales de 2025 se dará fin a las actualizaciones de seguridad en Windows 10 haciendo que millones de usuarios queden desprotegidos. Obviamente, tanto quien no decide subir a Windows 11 como quien no puede por no cumplir con los requisitos de hardware.

Por ello, Microsoft va a usar una pantalla de aviso que se ha visto en estos últimos días tras instalar las actualizaciones obligatorias. Esta ventana se encabeza con la frase "un nuevo viaje con Windows" o "Microsoft recomienda Windows 11 para tu PC" informando que el fin de Windows 10 se acerca y que las actualizaciones acaban el 14 de octubre de 2025.

Entre las opciones que aparecen en la pantalla, vas a poder seleccionar "Mantener Windows 10", pero van a seguir molestándote e insistiendo con más ventanas. E incluso volverán a aparecerte las ventanas emergentes para seguir insistiendo.

Pero en el caso de que no tengas el hardware compatible también te aparecerá la ventana, informándote de la necesidad de tener el hardware necesario para no quedarte 'anticuado' con tu dispositivo. Esto hace que llegue un importante problema ecológico al implicar tener que desechar un PC para comprar otro con hardware compatible. Pero si tienes un PC en esta ventana aparecerá la opción para que puedas actualizar de manera programada tu ordenador a Windows 11.

Obviamente, siempre se va a tener la posibilidad de comprar las licencias para recibir actualizaciones de seguridad de manera extendida. Un precio que se publicará en teoría a finales de este año aunque obviamente será algo que hará que no podamos recibir actualizaciones de funciones.

Lo que está claro es que Microsoft está viendo como va a tener pronto millones de usuarios sin actualizaciones de seguridad y su única opción es molestar a todos los usuarios con mensajes emergentes. Así que si a partir de ahora te salen estos avisos con frecuencia no es algo que solo te ocurra a ti.

Vía | Windows Latest

