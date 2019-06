Un nuevo bug en Windows 10 causa que el sistema tarde más en apagarse si conectas un cable USB Type-C

Los bugs raros en Windows 10 parecen estar a la orden del día, y si bien, por suerte esta vez no se trata de nada grave que dañe el sistema, si es un fallo que afecta un poco la usabilidad del equipo y que aún no ha sido resuelto.

Cómo explica Philip Froese, empleado de la Microsoft Tech Community, actualmente existe un bug en la versión 1809 de Windows 10 que hace que el sistema se tarde más rato en apagarse al conectar un cable USB Type-C.

La causa es un error en la implementación de software de UCSI en Windows 10, la interfaz de software del sistema para el conector USB-C ('Conector USB Tipo C'). Este hace que en la versión 1809, es decir la Windows 10 October 2018 Update, exista un retraso de 60 segundos a la hora de apagar o suspender el ordenador.

Esto solo sucede si hay un dispositivo USB-C conectado, puesto que el software de USCI está ocupado manejando un nuevo evento de conexión o desconexión. Esto puede ser si tienes conectado un dock, un cargador, o algún otro dispositivo que use ese conector y lo conectas o desconectas durante la transición.

El fallo solo causa el retraso de un minuto, y Microsoft afirma que no afecta de ninguna forma la funcionalidad del puerto USB-C en el dispositivo, tanto el sistema como los puertos deberían funcionar de forma normal cuando vuelvas a iniciar el sistema.

Otro problema más para la lista de la infame actualización de octubre

Este bug ha sido añadido a la lista de problemas conocidos de la October 2018 Update recientemente, que recordemos, ha sido una de las actualizaciones más problemáticas de todas las que ha recibido Windows 10 hasta ahora, su lista de problemas ha sido más que extensa, y como podemos observar, a día de hoy, aún siguen apareciendo nuevos fallos.

Este, de momento, no se ha solucionado y no hay información de cuándo un parche será incluído en alguna actualización futura. La versión 1903 no parece estar afectada por el mismo problema.

Ya ha pasado más de un mes desde la llegada de la May 2019 Update, una versión que ha resultado mucho más estable y no ha estado plagada de los problemas de su hermana anterior, si aún estás en la versión 1809 de Windows 10, no es mala idea actualizar en cuanto puedas.