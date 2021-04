Ya podemos echar un primer vistazo a los menús flotantes que incluirá Windows 10 Sun Valley

Parece que la próxima gran actualización que Windows 10 recibirá en octubre, conocida como 20H2 o 'Sun Valley', estará repleta de novedades. Si antes supimos de mejoras en la gestión de los escritorios virtuales y en las funcionalidades de WSL... amén de cambios estéticos generalizados, ahora parece ser que incluirá también menú flotantes.

Ya en febrero tuvimos las primeras noticias de que -como parte del 'rejuvenecimiento visual radical de Windows' que traería Sun Valley, veríamos un menú de inicio y un Centro de Actividades flotantes, físicamente desconectados de la barra de tareas, a imagen y semejanza del 'look&feel' de Windows 10X.

Pero las primeras imágenes que se difundieron entonces eran tan sólo 'mockups', reconstrucciones elaboradas con base en las informaciones filtradas, como esta de WindowsLatest:

Sin embargo, empiezan a aparecer las primeras confirmaciones de que, efectivamente, las filtraciones iban por buen camino, y que veremos menús flotantes como parte de la interfaz de Windows 10 en unos meses.

Y es que las últimas builds de Windows 10, accesibles para los participantes del programa Insider, si bien no traen activados dichos menús por defecto, sí incluyen código que permiten activarlos.

Así, como ha mostrado un programador en Twitter, si depuramos shellexperienceHost.exe haciendo uso de Visual Studio, es posible visualizar una función experimental, desactivada por defecto, denominada 'JumpListRestyledAcrylic'...

...que al establecerse como 'Visible' habilita los menús flotantes (siempre y cuando se indique también un número de píxeles de separación, establecido también por defecto en '0').

Added a 10px padding on the JumpListGrid to make this clearer for this screenshot. Without the padding it is less clearer but the rounded corners are visible: pic.twitter.com/Ker1cAevlf