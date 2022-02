PowerToys 0.55 llega con una nueva utilidad para el ratón y con dos complementos para mejorar el Explorador de Windows 10 y 11

Hace sólo tres semanas, te hablábamos del lanzamiento de la versión 0.53.1 de las Microsoft PowerToys, que incluía una nueva función 'Always on Top' para permitirnos elegir las aplicaciones que se ejecutarán siempre en primer plano.

Pues bien, hace unas horas, Microsoft ha presentado la versión 0.55 del popular programa y, entre numerosas correcciones de errores y mejores enfocadas a la estabilidad, esta nueva 'release' llega con tres nuevas funcionalidades bajo el brazo.

#PowerToys 0.55 has landed with 3 new utilities and some top bug fixes. Dev file should now preview in preview pane, STL files and a new mouse utility, cross hairs, to help "way find" their pointer. https://t.co/Fnvxr2mVbo