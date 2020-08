Las mejores funciones de Windows 10 para Power Users

Un Power User es un un usuario al que le gusta exprimir al máximo el software que utiliza, uno al que le gusta saber un poco más de lo obvio y que suele terminar descubriendo funciones que para la mayoría pasan desapercibidas, y en Windows 10 esto pasa mucho.

El sistema está repleto de características hiperproductivas que muchos no aprovechan, pero que son como regalos de Navidad para otros. Estas son algunas de las mejores cosas que ha ido añadiendo Windows 10 con el tiempo y que bien aprovechadas pueden elevar mucho tu disfrute y control del sistema.

Continuidad con Android

Una de mis cosas favoritas de Windows 10 es como con el paso del tiempo se ha integrado cada vez más y mejor con Android. La aplicación Tu Teléfono es el más importante enlace aquí.

Si instalas la aplicación Compañero de Tu Teléfono en tu smartphone con Android, siempre que tengas la versión 7.0 o posterior, puedes vincular tu móvil al ordenador y obtener una significativa cantidad de opciones extremadamente útiles:

App Tu Teléfono en Windows 10

Ver todas las fotos de tu móvil al instante en Windows 10

Hacer y recibir llamadas desde Windows 10

Leer y enviar SMS

Ver todas las notificaciones de Android en Windows 10

Controlar la reproducción de música en Android desde Windows 10

Y hasta (en dispositivos limitados por ahora) abrir aplicaciones de Android con ventanas dedicadas en Windows 10

Sticky Notes en Windows 10 (izquierda) - Notas sincronizadas en Android con Microsoft Launcher (Derecha)

Pero eso no es todo, si además instalas Microsoft Launcher en Android, obtienes la función "Continuar en PC" que te deja revisar cualquier archivo o imagen que aparezca en tu actividad reciente en el móvil y continuar usándolo en el PC enviando una notificación a Windows 10.

Ese mismo Launcher también integra las notas rápidas de Windows 10, y básicamente tienes las Sticky Notes de Windows en Android completamente sincronizadas.

La línea de tiempo y escritorios virtuales

Vista de tareas

La gestión de ventanas es algo en lo que Windows siempre ha brillado, el colmo sería que no en un sistema que se llama exactamente así. Sin embargo, con Windows 10 y sus escritorios virtuales y línea de tiempo, también elevaron la gestión de áreas de trabajo.

Con el timeline puedes activar el Historial de actividad (Configuración > Privacidad) para sincronizar y recordar todo lo que estás haciendo a través de dispositivos. Básicamente: un historial de todas las ventanas que has abierto y su estado actual, con miniaturas y fechas.

Con el mismo botón o atajo (Windows + TAB) con el que abres la vista de tareas en la que aparece el timeline, también aparecen los escritorios virtuales de Windows 10. Esto son áreas de trabajo individuales que puedes usar como escritorios separados para organizar tus ventanas y trabajar de forma más ordenada.

PowerToys

FancyZones

Los nuevos PowerToys no vienen instalados por defecto en Windows 10, sino que son un extra para, pues, power users. Son utilidades diseñadas especialmente para potenciar muchas funciones del sistema, y si no los has probado te estás perdiendo bastante.

La lista de "juguetes" ha ido creciendo consistentemente desde el anuncio inicial, y contamos con un gestor de zonas para organizar ventanas a placer (FancyZones), vista previa de archivos SVG y Markdown con File Explorer, redimensión de imágenes por lote con Image Resizer, una forma de renombrar múltiples archivos con opciones avanzadas (PowerRename), una guía de atajos de teclado (Shortcut Guide), un lanzador de aplicaciones al estilo Spotlight (PowerToys Run), y más recientemente un selector de color (Color Picker)

Winget

Winget es el nuevo gestor de paquetes de Windows 10, y aunque tampoco viene instalado por defecto (por ahora) es fácil que se convierta en tu método favorito para instalar aplicaciones si eres un power user, especialmente si eres uno que tiene que hacer instalaciones de cero de Windows 10 constantemente.

Winget te deja instalar todo tipo de paquetes desde la terminal con comandos simples, pero mejor incluso es si además aprovechas el proyecto independiente Winstall como la interfaz gráfica adicional para explotar Winget sin complicarte demasiado.

Winstall es una web que lista montones de aplicaciones que puedes instalar a través de Winget y que te genera además un script completo para descargar e instalar todas las que quieras en lote sin perder tiempo.

Hyper-V

Hyper-V es el gestor de máquinas virtuales que viene incluido en Windows 10 Pro y Enterprise. Es una de las formas más rápidas y sencillas de crear una máquina virtual con Ubuntu dentro de Windows 10, por ejemplo.

Hyper-V te puede ahorrar en muchos casos la necesidad de instalar software de terceros como VirtualBox o VMWare, y si quieres máquinas virtuales de Windows o de Linux, es una excelente opción, especialmente de Ubuntu, puesto que la misma Canonical ha creado versiones optimizadas de la distro para virtualizar en Windows 10.

WSL

Diferente distribuciones Linux dentro de Windows 10 con WSL

La más avanzada de todas estas herramientas es sin duda el Subsistema de Windows para Linux (WSL), que más allá de ser una función para power users, es una herramienta pensada para desarrolladores que trabajan en entornos Linux.

Son tecnologías de virtualización que Microsoft integró en su sistema y que a día de hoy han logrado que Windows 10 tenga su propio kernel de Linux. Actualmente WSL es tan potente que pronto permitirá ejecutar apps Linux en Windows con interfaz gráfica.

De hecho, en la más reciente actualización de Windows 10, la versión 2 de WSL es quizás la característica más importante y revolucionaria de todas, porque por primera vez usa un kernel de Linux real. Sí, el año de Linux en el escritorio, pero de Windows.