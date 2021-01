Basta con abrir este enlace para que Windows 10 te muestre un pantallazo azul de la muerte

Hace algunos días les contábamos sobre un nuevo bug en Windows 10 que podía corromper tu disco duro con tan solo ver un icono. Y ahora, el mismo investigador que lo descubrió, ha llamado la atención sobre otro extraño problema con el sistema.

Se trata de una ruta o enlace que puede causar que el sistema se cuelgue y muestre una pantalla azul de la muerte con tan solo ingresarlo en la barra de URLs de Chrome, otro navegador similar, o a través de comandos de Windows.

Now that is definitely huge, putting that in a shortcut path leads to an instant crash, even as an unprivileged user pic.twitter.com/ql34094kpM