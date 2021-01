Windows 10 tiene un bug que puede corromper tu disco duro con tan solo ver un icono

El investigador de seguridad Jonas L ha descubierto una vulnerabilidad en el sistema de archivos NTFS de Windows que permite corromper un disco con un simple comando de una sola línea.

Ese comando puede esconderse dentro de un archivo de acceso directo de Windows, un archivo ZIP, o varios otros vectores. En el primer caso, el bug es tan extraño que se puede explotar la vulnerabilidad incluso si nunca abre el archivo, solo basta con que el usuario mire la carpeta en la que se encuentra el acceso directo.

NTFS VULNERABILITY CRITICALITY UNDERESTIMATED

-

There is a specially nasty vulnerability in NTFS right now.

Triggerable by opening special crafted name in any folder anywhere.'

The vulnerability will instant pop up complaining about yuor harddrive is corrupted when path is opened pic.twitter.com/E0YqHQ369N