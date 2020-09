El supuesto código fuente de Windows XP se ha filtrado en 4chan y ya se puede descargar: estos son los riesgos que supone

Ayer jueves, usuarios en 4chan aseguraron que el código fuente de Windows XP se había filtrado, y al poco rato, un usuario de Reddit subió el código a un archivo torrent, lo que hizo que el código se propagara y llegara a manos de investigadores que han comenzado a indagar en él para ver cuánto hay de real.

Greg Linares y @RoninDey son dos de ellos, y confirman que el código filtrado parece real. El archivo torrent contiene más de 42 GB, pero según dicen los investigadores, no es que el código ocupe eso, sino que la descarga contiene otros archivos filtrado como de Xbox, Windows CE, Windows NT 4, NT 3.5, etc.

En sí, el código de Windows XP ocupa 2,36 GB en el archivo comprimido t5src.7z, que han subido independientemente a MEGA. Otras carpetas como la de Xbox ocupan el doble, mientras que el código fuentes de Windows CE 5, por ejemplo, no pasa de unos pocos megabytes.

The Windows XP SP1 source code leak looks pretty legit



Thanks to @RoninDey for confirming https://t.co/A2Ap1fKX5x