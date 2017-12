Tienes solo hasta el 31 de diciembre para actualizar gratis a Windows 10 con este método

Más de dos años después y luego de que el sistema haya recibido varias actualizaciones mayores, aún es posible actualizar a Windows 10 gratis si tienes una licencia de Windows 7 u 8/8.1, pero la fecha límite para aplicar el método que Microsoft nos permite aprovechar es este 31 de diciembre de 2017.

Durante todo este tiempo Microsoft ha permitido que los usuarios de Windows con discapacidades que utilicen funciones como las de accesibilidad (o cualquiera que diga usarlas), puedan actualizar gratis desde Windows 7 u 8. Pero a partir del primer día de 2018 no será posible aprovechar la oferta para los clientes que usan tecnologías de asistencia.

Así que si quieres aprovecharte de esto, tendrás que hacerlo en los próximos cinco días, o los métodos para actualizar gratis se habrán agotado.

No importa si no usas realmente las tecnologías de asistencia, no tienes que activar nada especial en tu instalación actual de Windows 7 o Windows 8, solo tienes que seguir los pasos a continuación, Microsoft no va a verificar nada.

Cómo actualizar gratis a Windows 10

Ingresa en la página de accesibilidad de Microsoft

Hacer click en el botón Actualizar ahora

Esperar que complete la descargar de la herramienta para descargar Windows 10

Ejecutar el archivo descargado

Seguir los pasos del instalador

Si la herramienta verifica que tu equipo es compatible, solo debes presionar siguiente para comenzar la descarga e instalación de Windows 10 en tu ordenador.

Este método te da una licencia digital que es válida por toda la vida del dispositivo en el que has instalado Windows 10. Esto te deja usar el sistema sin ninguna limitación, incluso puedes reinstalarlo en el futuro ya que la licencia se asocia automáticamente con tu cuenta de Microsoft.

