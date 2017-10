Si aún usas Windows 7 u 8, solo tienes hasta final de año para actualizar gratis a Windows 10

Ya han pasado más de dos años desde el lanzamiento inicial de Windows 10, y sin embargo todavía es posible actualizar gratis a la última versión del sistema operativo de Microsoft. Incluso es posible actualizar a la Fall Creators Update con tu licencia de Windows 7 u 8.

Esto es gracias a una extensión de tiempo que dio Microsoft para que los usuarios que usan las tecnologías de asistencia pudieran dar el salto más cómodamente. Windows 10 no estaba tan preparado para usuarios con discapacidades como lo está ahora y por ello ese "vacío" podía ser aprovechado por cualquiera para actualizar gratis mientras activaras las opciones de accesibilidad.

Pues ya no más, se acabó el tiempo, ha muerto la oferta, hasta aquí llegó esto. A partir del 1 de enero de 2018 no será posible actualizar a Windows 10 gratis desde Windows 7 u 8 con este "truco".

En la página de Microsoft explican cómo los clientes que utilizan tecnologías de asistencia pueden actualizar a Windows 10 sin costo alguno, pero que aprovechen la oferta antes de que expire el próximo 31 de diciembre de 2017.

Para esa fecha Windows 10 ya tendrá más de dos años y medio entre nosotros y probablemente esté muy cerca de recibir su próxima actualización mayor, Redstone 4. Si aún no has dado el salto, quizás es el momento de que lo consideres, especialmente si no quieres pagar. O, también puedes unirte al programa Insider y obtener tu copia legal de evaluación sin necesidad de licencia.

