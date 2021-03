El último parche de Windows 10 arregla muchos fallos, pero será descarga opcional para evitar dramas como el de las impresoras

Durante el mes de marzo una serie de problemas plagaron las más recientes actualizaciones semanales de seguridad de Windows 10. Primero, Microsoft confirmó a principios de mes que una de sus actualizaciones estaba provocando pantallazos azules de la muerte en equipos conectados a ciertas impresoras.

Pocos días después la empresa lanzó un parche para solucionar el problema, pero, sorpresa, el parche trajo consigo más problemas en lugar de soluciones y tuvo que ser retirado y relanzado unas horas después. Esta vez Microsoft está yendo por una ruta extra segura, lanzando un nuevo parche que soluciona múltiples problemas de Windows 10 pero haciéndolo primero como una actualización opcional.

The March 2021 monthly “C” release preview update for Windows 10, version 20H2 and Windows 10, version 2004 is now available. https://t.co/kd0iVyybZN