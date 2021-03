Windows 10 está dando a la barra de tareas su propio archivo DLL dejando de depender de Explorer.exe

Explorer.exe, el proceso del explorador de Windows es y sigue siendo el proceso encargado de controlar todo aquello relacionado con nuestro escritorio y el propio explorador. Desde el menú inicio a las ventanas de carpetas, pasando por los iconos y la barra de tareas. Sin embargo, Microsoft está cambiando esta situación e independizando el último elemento en la última build.

Lo ha descubierto Albacore, un usuario de Twitter que analiza periódicamente el código de software diverso buscando cambios y que en la última compilación de Windows 10 para los usuarios de Windows Insider ha detectado que la barra de tareas su propio archivo DLL, Taskbar.dll.

The taskbar is being moved from Explorer.exe into Taskbar.dll. Surreal to see this get relocated after decades. Right now Explorer still contains the code, but it's possible to switch to the DLL implementation. There's still some odd bugs such as semi-broken search box UI. pic.twitter.com/2gNqcDNTzp