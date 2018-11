Windows 10 recibirá un tema luminoso y hará más fácil pausar las incómodas actualizaciones

Una de las grandes novedades del año en Windows 10 ha sido la llegada oficial, sin necesidad de tocar en el registro, de un tema oscuro, fácilmente activable desde los ajustes de personalización. Sin embargo, como la propia Microsoft reconoce, la opción, que ha gustado mucho, contaba con una incongruencia, y es que frente al "modo oscuro", el modo claro" resultaba un poco engañoso. Sin embargo, la nueva versión del sistema disponible para Insiders, la 19H1, trae un verdadero tema luminoso.

En la nueva Build 18282, cuyo despliegue a todos los usuarios en forma de gran versión llegará en la primera mitad del próximo año, el modo claro dará tonos opuestos al tono oscuro y a los existentes por defecto en Windows 10. Por ejemplo, aunque no se modificase nada, en la opción clara anterior, el menú de Inicio, el teclado táctil, la barra de tareas o el centro de actividades quedaban en negro.

Con el nuevo tema claro, todos esos elementos se vestirán de blanco opaco o con transparencias, algo que además de estéticamente puede ayudar a mejorar la visibilidad de pantallas de equipos que se encuentran en ambientes que requieren que los elementos se muestren con más brillo. Lo interesante es que Microsoft permite que se elija el tema claro para el sistema, pero el oscuro para las aplicaciones. Detalles como el color de los iconos de notificación también irán cambiando para ser visibles en ambos modos.

Pausar actualizaciones de forma fácil, la otra gran novedad próxima

Además de pequeños ajustes para mejorar el rendimiento, Windows 10 19H1 mejorará en un asunto del que los usuarios se han quejado durante años, y que prácticamente es un meme del sistema: la gestión de las actualizaciones. Windows 10 ya contaba con una opción de pausar actualizaciones en la versión Pro y en la Enterprise, pero ahora se mostrará directamente en la pantalla principal de Windows Update.

Actualizaciones de servicios como Windows Defender seguirán instalándose incluso cuando la pausa esté activada, pero no así el resto. Además, de pausar de forma más fácil, se podrá elegir no reanudar actualizaciones hasta un día determinado. Las horas activas configuradas por el usuario para evitar reinicios de actualizaciones durante momentos donde prima la productividad también ganan un apartado inteligente, según el cual será el propio sistema el que detecte las horas de uso frecuentes del usuario para no entorpecer sus horas de trabajo.

Como funciones menores, el nuevo sistema de capturas de pantalla permitirá capturar solo las ventanas elegidas sin que el usuario tenga que recortarlas, y la opción será recordada. También lo será a partir de ahora el brillo, que ya no variará en portátiles o convertibles cuando se cambie de modo de adaptador de corriente a batería, salvo que se especifique en ajustes específicos de ahorro de energía.