Windows 11 nos ahorrará tener que descargar subtítulos: así funciona su nuevo subtitulado automático de audio y vídeo

Hace unos pocos días Microsoft anunció la más reciente versión para Insiders de Windows 11, y es una que llegó cargada de novedades importantes que no solo solventarán varias de las carencias iniciales del sistema, sino que añadirán unas cuantas cosas nuevas.

Una de esas novedades es lo que la empresa ha llamado "Subtítulos en directo", una función de subtitulado automático para el audio y vídeo que reproduzcas en cualquier parte de Windows 11. Nosotros los hemos probado para ver qué tan bien funcionan, y nos hemos encontrado una grata sorpresa.

¿Se acabó tener que descargar subtítulos o buscar letras de canciones?

Subtítulos en directo de Windows 11 al ver un vídeo desde YouTube

No. Al menos por ahora, los subtítulos en directo de Windows 11 tienen bastante que mejorar en el reconocimiento de voz, pero esto no quiere decir que en el futuro no lleguen a ser tan buenos como el dictado por voz de Windows, que va de maravillas.

De momento los subtítulos automáticos de Windows 11 están disponibles en inglés, pero obviamente serán compatibles con más idiomas en el futuro, y muy probablemente más pronto que tarde para cuando se lance la función en la versión estable del sistema.

Subtítulos en directo al escuchar música desde Windows Media Player

Se pueden activar en cualquier momento presionando la combinación de teclas CTRL + Tecla de Windows + L. Ya sea que veas algo en YouTube desde el navegador, reproduzcas un vídeo desde VLC, un podcast en Spotify o escuches música desde el Windows Media Player, los subtítulos en directo intentarán descifrar lo que suena y mostrarlo al instante.

Cuando presionas el atajo de teclado, por defecto aparece un cajón negro con los subtítulos en la parte superior que puedes mover hacia abajo, o dejarlo flotando en cualquier parte del escritorio. A un lado encuentras un botón de ajustes y otro de ayuda.

Configuración de subtítulos en directo desde el apartado de Accesibilidad

La función también la encuentras desde la Configuración en la sección de Accesibilidad. Ahí puedes encontrar también opciones para cambiar el estilo de los subtítulos entre cuatro diferentes. Microsoft dice que al activar los subtítulos en directo se descargan los archivos de idioma. Los datos se procesan de forma local y no se comparten con la nube.

En nuestras pruebas le ha ido bastante bien tanto viendo vídeos locales como desde YouTube en el navegador. Quizás se equivoca más o menos un 20% del tiempo en algunas palabras. Ahora, cuando es solo audio, especialmente música, tiende a ser mucho más inexacto. Sea como sea, es una gran función de accesibilidad que seguramente Microsoft afine mucho con el tiempo.