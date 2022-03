Windows 11 señalará con marca de agua que tu PC no es compatible: no importa que hayas pagado ni que funcione bien

Ya habíamos contado que Windows 11 comenzaría a advertir que tu PC no es compatible con Windows 11... aunque ya estés usando Windows 11. Pero, solo con un pequeño mensaje en la Configuración. Sin embargo, ahora en una movida clásica de Microsoft, el sistema acaba de heredar una bonita marca de agua en el escritorio que servirá de advertencia (un poco vacía) informando que tu PC no es compatible con el sistema operativo.

No importa que hayas pagado tu licencia, y no importa que hayas podido instalar el sistema sin problema y te funcione bien. Si tu equipo no cumple con los famosos requisitos mínimos, es muy probable que termines con este aviso permanente en tu escritorio.

Las "buenas noticias" son que la marca es bastante pequeña y discreta, y solo aparece en el escritorio sin limitar ninguna función del sistema. Y, de momento esto solo se ha encontrado en la versión 22000.588 (a última versión estable de Windows 11 es la 22000.556), por lo que hasta que no se libere la siguiente actualización acumulativa no comenzará a aparecerle a todos.

Cómo eliminar la marca de agua de Windows 11 no compatible

Lamentablemente la marca es permanente salvo que actualices el hardware para cumplir los requerimientos, algo que probablemente es más difícil que editar el Registro de Windows, pero esta es la otra opción disponible si te molesta que aparezca este mensaje en tu escritorio.