Windows 11 será una actualización gratuita para todos los usuarios de Windows 10

Windows 11 ya es oficial y aunque de momento no tenemos una fecha exacta del lanzamiento de la próxima gran versión de Windows, lo que sí sabemos desde ya es que la actualización será gratuita para los usuarios de Windows 10.

Desde ya mismo puedes comprobar si tu PC es compatible con Windows 11 gracias a una herramienta de Microsoft que permite verificar si tu ordenador cumple con los requisitos, y justo en esa misma herramienta se indica que la actualización se podrá obtener de forma gratuita cuando esté disponible.

Esto confirma que la actualización será gratuita siempre que uses Windows 10, más no sabemos si equipos con Windows 7 o Windows 8 reciban el mismo tratamiento, y dados los requisitos, probablemente no.

A pesar de esto, recordemos que sigue siendo posible actualizar gratis a Windows 10, por lo que podrías actualizar a Windows 11 gratis en dos pasos: primero pasarte a Windows 10 y desde ahí, actualizar a Windows 11.

Dependiendo de la versión, necesitarás una cuenta de Microsoft y conexión a Internet

Si tu equipo es compatible y cumple con los requisitos y especificaciones mínimas de hardware, podrás actualizar a Windows 11 directamente a través de Windows Update. Sin embargo, es importante mencionar, que si tu versión de Windows 10 es la más barata, es decir, Windows 10 Home, solo podrás actualizar a Windows 11 Home si tienes una conexión a Internet y una cuenta de Microsoft.

Si bien, la necesidad de una conexión a Internet tiene todo el sentido del mundo, puesto que necesitarás descargar la nueva versión del sistema operativo, la obligatoriedad de una cuenta de Microsoft es un nuevo requisito. Windows 10 permite usar todavía una cuenta local si no queremos tener una cuenta en línea conectada a nuestro equipo.