Windows 7 ya cuenta con su primer parche extraoficial (y el último oficial ha borrado el fondo de escritorio de numerosos equipos)

Días antes de que finalizara definitivamente el soporte a Windows 7 por parte de Microsoft, los usuarios que habían optado por mantener este sistema operativo en sus equipos empezaron a ver aparecer advertencias a pantalla completa animándoles a pasarse a Windows 10.

Una vez pasado el día 14, estas advertencias desaparecieron. Pero quienes optaron por no hacerles caso están viendo ahora otro cambio en la pantalla de sus equipos: el fondo de escritorio ha desaparecido, y ahora sólo se ve negro. Pero eso no debería estar pasando.

Fundido en negro...

No, no es que Microsoft haya decidido lanzar una última advertencia del negro futuro que espera a quiénes se niegan a saltar a Windows 10; de hecho, es una consecuencia indeseada de las últimas actualizaciones de Windows 7, liberadas el mismo día 14: KB4534310 (última actualización acumulativa mensual) y KB4534314 (actualización de seguridad).

Una de ellas, aún no se sabe cuál con seguridad, causó el problema de los escritorios en negro. Éste no afecta a todos los equipos, sino sólo a aquellos que contaran previamente con una imagen de escritorio estirada. Lo preocupante es que parece haber afectado incluso a empresas que tenían configurado el fondo de pantalla a través de una 'política de grupo'.

Microsoft no ha reconocido hasta ahora este problema ni dado explicaciones al respecto.

Fue terminar el soporte, y aparecer la primera vulnerabilidad

Pero no ha sido ésta la única novedad sobre vulnerabilidades y parches que ha afectado a Windows 7. Precisamente unos días después del fin del soporte oficial, se hizo pública un agujero de seguridad de Internet Explorer que afectaba a todas las versiones de Windows. Pese a su gravedad, Microsoft aclaró que Windows 8.x y 10 no contarían con sus correspondientes parches hasta febrero.

Internet Explorer tiene un bug. (Imagen de Hash Milhan vía Flickr)

¿Y Windows 7? Bueno, ya había acabado el soporte: Microsoft no se ha pasado años avisando para nada. De modo que este sistema operativo parecía condenado a arrastrar desde bien pronto vulnerabilidades graves. Pero, claro, Microsoft no es la única compañía capaz de elaborar parches para Windows 7. Como ya os explicamos, la compañía 0patch ofrece sus propios microparches no oficiales para varias versiones de Windows, unos gratuitos y otros de pago.

Teóricamente, los de Windows 7 iban a empezar a entrar sin distinción en esta última categoría, pero 0patch ha lanzado ya el microparche para IE en Windows 7 (y versiones superiores), y es gratuito.

El problema es, como explica 0patch en su web, que hay varios aspectos del sistema que se 'rompen' al instalarlo, pese a que han seguido las instrucciones de Microsoft a la hora de plantear la solución, por lo que deberemos valorar bien si nos interesa aplicarlo en nuestro caso. Algunos de esos aspectos son los siguientes: