Cómo seguir utilizando Windows 7 a partir de hoy con la mayor seguridad posible (y por qué no es buena idea hacerlo)

Y llegó el día. Hoy, Windows 7 se despide de su soporte extendido de seguridad, y con ello dice adiós uno de los sistemas operativos más alabados de la extensa historia de Microsoft. Su popularidad sigue siendo altísima, de aproximadamente uno de cada cuatro usuarios de sistemas operativos de escritorio (siendo la mayoría de estos usuarios de empresas).

Seguir utilizando Windows 7 a partir de hoy es un riesgo, porque ya lo era en general incluso con el soporte de actualizaciones, pero algo menos en las empresas, que pueden comprar actualizaciones de seguridad para equipos con las versiones de Windows 7 Pro y Enterprise hasta enero de 2023. Es decir, retrasar dos años más lo inevitable.

Para los usuarios domésticos que mantengan su propio equipo, como decíamos, estar en Windows 7 ya era peligroso hoy frente a migrar a sistemas operativos más modernos, ya sea Linux, Windows 8 y 10 o macOS. A partir de hoy, la cosa es mucho peor y nada recomendable. Pero, si por la razón que sea, quieres o necesitas seguir con el viejo sistema, estas son las opciones de hacerlo de la manera más "segura". Motivos hay cientos, pero si es por compatibilidad, Microsoft asegura que el 99% de las aplicaciones de Windows 7 son compatibles con Windows 10.

Lo más corriente: llega al día de hoy con Windows 7 actualizado (y aprovecha el antivirus gratuito de Microsoft)

Sí, la recomendación es obvia. Pero existen muchos usuarios que no mantienen sistemas operativos actualizados, y por ahí vienen muchos problemas. Si tienes Windows 7 desde hace muchos años, puede ser que ya no se haya actualizado porque se modificaran o modificaras los ajustes de Windows Update en algún momento. En ese caso, el adiós del soporte no debería preocuparte, porque llevarías mucho tiempo sin él, pero nunca es tarde para hacerlo.

Además, en Windows 7 yo siempre he recomendado Microsoft Security Essentials, y sigo haciéndolo. En ese sentido, la buena noticia es que Microsoft ha confirmado que seguirá actualizando la protección del primer antivirus que hizo innecesario instalar otros para muchos usuarios. Eso sí, más allá de las actualizaciones de firma, Microsoft Security Essentials dejará de actualizarse como plataforma.

Intentar pagar por recibir soporte

Con el fin del soporte a Windows 7, existen formas alternativas de seguir recibiendo actualizaciones, dentro del programa 'Extended Security Updates' (ESU). Con él, como se ha mencionado Microsoft pone a disposición de organizaciones que utilizan Windows 7 Pro o Enterprise la posibilidad de soportar hasta 2023 los equipos. Microsoft no vende estas licencias a particulares, pero es posible encontrar partners autorizados que quizá vendan licencias sueltas. No tiene demasiado sentido pagar por algo de por sí inseguro, pero es una opción. Complicada y laboriosa, pero una opción.

Por parte de Microsoft, pagando por Windows Virtual Desktop, también se accede a los tres años de actualizaciones, pero para poder usar el servicio, tendremos que contar con licencias como Microsoft 365 E3/E5, Microsoft 365 A3/A5/Student, Microsoft 365 F1, Microsoft 365 Business, Windows 10 Enterprise E3/E5, Windows 10 Education A3/A5, Windows 10 VDA.

Otra opción de pago es contactar con el equipo de 0patch, que adaptan actualizaciones de sistemas operativos nuevos a sistemas operativos antiguos, y ya han mencionado que van a hacerlo con Windows 7, en la medida en que portar actualizaciones de Windows 10 y 8 sea posible. Su oferta tampoco está pensada para clientes únicos, sino para empresas, pero por pedir precio no perdemos nada.

La opción de BypassESU

Realmente es algo que no recomendamos y de lo que no nos hacemos responsables, pero la opción ByPassESU es una solución para acceder al programa de seguridad extendida para empresas de forma gratuita.

Se trata de engañar al sistema para que crea que nuestra licencia es válida, y así poder seguir recibiendo actualizaciones hasta 2023. Es algo que puede dejar de funcionar en cualquier momento y modifica archivos del sistema, por tanto, no es la elección más sabia.

Utiliza Windows 7 en máquina virtual

Si, de nuevo, por alguna razón necesitas seguir utilizando Windows 7, y no necesitas hacerlo con todos los recursos disponibles, puedes actualizar a Windows 10 tu instalación actual, o pasar a Linux o macOS, y desde ellos seguir utilizando Windows 7 desde una máquina virtual.

Los riesgos para los datos que contenga dicha instalación de Windows 7 seguirán existiendo, pero al menos no se extenderán fuera del entorno de la máquina virtual. Para utilizar Windows 7 como maquina virtual de forma gratuita, puedes utilizar VirtualBox, de Oracle, Windows Virtual PC, de Microsoft, o VMWare.