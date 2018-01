Windows al fin te protegerá de instalar programas basura que usan el timo de "Hemos detectado 500 errores en tu PC"

El equipo de seguridad de Microsoft ha actualizado sus criterios de evaluación para el malware con un propósito bastante útil y necesario: especificar que los programas no deben usar mensajes alarmantes y coercitivos para presionar a los usuarios a comprar un producto.

Es decir, esos mensajes publicitarios alarmistas de programas que te gritan que han encontrado errores o amenazas en tu sistema, tratando de convencerte que instales algo para hacer un escaneo más profundo y luego pases por caja para solucionar los supuestos errores, ahora están vetados.

En Microsoft han notado que ha habido un incremento en la cantidad de versiones gratis de programas que usan estás tácticas para intentar que el usuario compre una versión premium. Tú probablemente la has notado alguna vez si eres usuario de Windows.

Windows Defender ya tiene nuevas órdenes

A partir del 1 de marzo de 2018 todos los programas que muestran mensajes coercitivos como estos serán clasificados como software no deseado, detectados y eliminados por Windows Defender.

Una excelente noticia para aquellos que conocen un familiar que constantemente se cree todos estos mensajes y ha llenado su ordenador de basura, ya no tendrás que hacerle el favor de limpiar su Windows, Windows va a limpiar esto solo.

Para que un programa de estos no sea detectado como no deseado no puede mostrar mensajes alarmantes o coercitivos o con contenido engañoso para presionar al usuario para que pague por servicios adicionales.

Las tres características del software abusivo

El software coercitivo presenta tres comportamientos principales, aunque no están limitados a:

Reportar errores de forma exagerada o alarmante sobre el sistema del usuario y que requiere que la persona pague dinero para solucionar los errores, o que haga cosas como tomar encuestas, descargar archivos, suscribirse a una newsletter, etc.

Sugerir que ninguna otra acción solucionará los problemas y errores reportados.

Exigir que el usuario actúe en un periodo de tiempo limitado para poder resolver el supuesto problema.

Esta medida forma parte de los nuevos requerimientos que Microsoft empezó a exigir desde 2016 a los "programas de optimización y limpieza". Estos deben informar detalladamente al usuario acerca de lo que supuestamente necesita arreglar.

Aparentemente entre este tipo de software es común mostrar mensajes de error sin ninguna descripción con el objetivo de exagerar los resultados y hacer creer al usuario que están corrigiendo muchos problemas, así que debe valer la pena.

El usuario debe tener toda la información posible para que pueda evaluar por sí mismo el error, validarlo y decidir si quiere usar el programa para corregirlo.

Básicamente es Microsoft intentando protegernos de publicidad engañosa dentro del ecosistema de software en Windows, uno que ha sido caldo de cultivo de este tipo de prácticas por años y años.

