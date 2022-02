31 cursos online gratis que puedes comenzar en febrero para aprender una nueva habilidad sin tener que pagar nada

Puede que febrero sea el mes más corto del año, pero no por tener un par de días menos no quiere decir que no puedas aprovecharlos al máximo, especialmente si buscas aprender algo nuevo en Internet.

Como todos los meses, aquí te damos una mano con esta recopilación de más de 30 cursos online gratuitos que puedes comenzar ya mismo para aprender una nueva habilidad en 2022. Esta vez nos hemos centrado en ciencias de la computación, ingeniería y matemáticas. Todos los cursos son en español, y dictados en su mayoría por instituciones educativas prestigiosas del mundo.

Importante: todos los cursos son gratis en sus formas más básicas o pueden estar abiertos para auditoria (buscar la opción "Auditar el curso"). Solo necesitas registrar una cuenta en la plataforma correspondiente para obtener acceso a los recursos. Si además quieres certificaciones y evaluaciones, usualmente se necesitan cuentas premium de pago.

Ciencias de la computación

Introducción a la ciberseguridad: un curso de la Universidad del Rosario en el que aprenderás sobre seguridad en el desarrollo de software, criptografía, hacking ético e informática forense.

Seguridad en la red: un curso de la Universidad de los Andes de Colombia en el que aprenderás sobre la arquitectura de ciberseguridad para la red de datos con miras a implementar diferentes controles para la defensa de la red de computadores, el host y el manejo de incidentes.

Vulnerabilidades y pruebas de penetración: un curso de la Universidad de los Andes en el que aprenderás los conceptos de detección de vulnerabilidades y amenazas, los fundamentos de los ciberataques y de pruebas de penetración a sistemas.

Optimización de Redes Neuronales Profundas: un curso de la Universidad Austral en el que aprenderás sobre qué impulsa el rendimiento en las redes neuronales y cómo obtener mejores resultados de manera más sistemática, optimizando los principales Hiperparámetros y su implementación.

Principios y Regulaciones de Seguridad de la Información: un curso de la Universidad de los Andes en el que aprenderás a identificar los fundamentos?de la seguridad de la información incluyendo conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, fundamentos de criptografía y de análisis de riesgos.

Modelos predictivos con aprendizaje automático: un curso de la Universidad de los Andes en el que obtendrás los conocimientos, tanto teóricos como prácticos, para que puedas construir modelos predictivos utilizando técnicas de aprendizaje automático (machine learning).

Redes de computadores: un curso de la Universidad del Rosario en el que aprenderás los fundamentos de las redes de computadores, incluyendo su arquitectura, protocolos y los aspectos a considerar para hacerlas seguras.

Algoritmos de negociación basados en machine learning: un curso de la Universidad de los Andes en el que aprenderás sobre los mercados de capital, la formación de precios, el retorno, la volatilidad, los principios del análisis técnico de activos financieros, algoritmos de negociación basados en modelos de clasificación de machine learning, y sus aplicaciones a estrategias de inversión activas de corto plazo.

Herramientas de ciberseguridad y métodos de aplicación: un curso de la Red de Universidades Anáhuac en el que conocerás las nuevas herramientas y las buenas prácticas para gestionar sistemas de ciberseguridad que protejan los datos de tu organización.

Curso de Kubernetes gratis: un curso completo en YouTube conformado por 56 vídeos en el que aprenderás todo lo básico sobre Kubernetes, importancia, instalación, contenedores, namespaces, pods, servicios y más.

TensorFlow JS en Español: un curso gratis en YouTube sobre inteligencia artificial con TensorFlow en JavaScript que explica todo lo necesario para poder programar directamente en el navegador y compartir proyectos en tiempo real.

Ingeniería

Diseña, fabrica y programa tu propio robot: un curso de la Universitat Politècnica de València en el que aprenderás a diseñar, fabricar y programar tu propio robot (DYOR: Do Your Own Robot) con Arduino. Aprenderás a utilizar herramientas CAD (TinkerCAD), diseño electrónico (Fritzing) y programación por bloques de Arduino (Facilino) y apps Android (App Inventor2).

Sonido Espacial y 3D: un curso de la Universitat Politècnica de València en el que aprenderás sobre los principales sistemas de reproducción de sonido espacial, como el 5.1, WFS o los sistemas binaurales.

Electrónica Digital Bit a Bit: Fundamentos, Verilog y FPGA: un curso de la Pontificia Universidad Católica de Chine en el que aprenderás sobre el mundo de los circuitos digitales, empezando con el sistema de numeración binario y las compuertas lógicas, para luego poder diseñarlos utilizando Verilog.

El rol de la digitalización en la transición energética: un curso de la Universidad Galileo en el que aprenderás los fundamentos de la digitalización en el sector energético, partiendo de la problemática energética global y la necesidad de un modelo más sustentable hasta llegar a entender las principales tecnologías involucradas.

Introducción a la energía solar fotovoltaica: El módulo fotovoltaico: un curso de la Universitat Politècnica de València en el que aprenderás sobre el componente más importante en las instalaciones fotovoltaicas, los módulos fotovoltaicos, únicos dispositivos capaces de convertir directamente la energía luminosa procedente del sol en energía eléctrica de continua.

Cómo autoconstruir tu vivienda: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás las bases y los procedimientos precisos paso a paso para que puedas llevar a cabo la autoconstrucción de una vivienda básica, segura y económica para ti y tu familia; también te será de gran utilidad si estás buscando aprender a reparar, mejorar la estructura de tu vivienda e incluso si buscas autoemplearte.

Pensamiento sistémico: un curso de la Universidad Nacional Autónoma de México en el que aprenderás sobre las condiciones que llevaron al desarrollo del pensamiento sistémico, su comparación con el reduccionismo, los avances tecnológicos que nos permiten estudiar sistemas y los sistemas que nos han permitido avances tecnológicos.

Explorando la Energía Sustentable: un curso de la Pontificia Universidad Católica de Chine en el que abordarán los conceptos de energía sustentable y describe tecnologías avanzadas que pueden sustituir progresivamente las actuales dominadas por el carbón, el petróleo y gas natural, cuyas emisiones está perturbando progresivamente el clima, lo que puede afectar el desarrollo y la convivencia internacional.

Equilibrio, ¿por qué se caen las cosas?: un curso de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el que te guiarán paso a paso en los conocimientos básicos para entender el equilibrio de estructuras simples. Aprenderás conceptos básicos de las ecuaciones matemáticas que modelan las condiciones de equilibrio de partículas y de cuerpos rígidos.

Cómo entrenar a tus electrones 1: Fundamentos de la electrónica analógica: un curso de la Pontificia Universidad Católica de Chine en el que aprenderás lo más básico de la electrónica a nivel de diagramas de bloques y amplificadores operacionales.

Matemáticas

Cómo Aprender Matemáticas - Para Estudiantes: un curso de la Universidad de Stanford en el que se combina información muy importante sobre el cerebro y el aprendizaje con nueva evidencia sobre las mejores maneras de abordar y aprender matemáticas de manera efectiva, ya que muchas personas han tenido experiencias negativas con las matemáticas y terminan con aversión por las matemáticas o reprobando.

Aprendizaje de las matemáticas de primaria: un curso de la Universidad de los Andes en el que aprenderás las cuestiones particulares sobre el aprendizaje de las matemáticas y las dificultades y los errores más frecuentes que tienen que enfrentar los estudiantes al aprenderlas.

Matemáticas para la U: un curso de la Universidad del Rosario cuyo propósito es facilitar el desarrollo competencias básicas en matemáticas por parte del estudiante. Los temas centrales del curso son: Números Reales, Exponentes y Radicales, Expresiones Algebraicas, Polinomios, Ecuaciones, Desigualdades, y Funciones.

Introducción a Matemáticas para Finanzas y Negocios: un curso del Tecnológico de Monterrey en el que aprenderás cómo ciertos conceptos matemáticos se utilizan de forma recurrente para analizar problemas financieros y de negocios.

Bases Matemáticas: Números y terminología: un curso de la Universitat Politècnica de València en el que se repasan los conceptos básicos de conjuntos, la terminología básica y las propiedades fundamentales de los números (reales y complejos).