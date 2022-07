32 cursos gratis a los que te puedes apuntar en julio para aprender nuevas habilidades en verano sin tener que pagar nada

Ahora que le hemos dado la bienvenida al verano, Podemos dedicarle algo más de tiempo a nuestros hobbies, y por supuesto, también se trata de una buena época para aprender. En la web tienes muchísimos cursos online gratis que puedes empezar en julio. Y como viene siendo habitual, este mes te volvemos a traer una selección de los mejores cursos que se encuentran disponibles actualmente, y en español.

En esta selección encontraremos cursos que se pueden estudiar de forma gratuita y en español (ya sea como idioma principal o subtitulado). Además, la gran mayoría los han organizado y desarrollado instituciones educativas de prestigio, o empresas de alto nivel en el sector.

Importante: todos los cursos son gratis en sus formas más básicas, de modo que sólo necesitas registrar una cuenta en la plataforma correspondiente (en algunos casos, ni eso) para obtener acceso a los recursos. Sin embargo, si estás buscando certificaciones y/o evaluaciones, lo normal es que tengas que recurrir a cuentas de pago.

Ciencias de la computación

Cryptography I: Un curso en el que podrás aprender el funcionamiento interno de los sistemas criptográficos y cómo usarlos correctamente en aplicaciones del mundo real.

[Introducción a la programación en Python I - Aprendiendo a programar con Python](https://www.coursera.org/learn/aprendiendo-programar-python: Este curso te introduce en el mundo de la programación con Python). Aquí aprendemos desde el tratamiento básico de variables hasta la programación de algoritmos. Además, nos ayudará a familiarizarnos con los conceptos fundamentales para el desarrollo de algoritmos y su programación.

Introducción a Linux: En este curso obtendrás un buen conocimiento práctico de Linux. Podrás aprender cómo navegar por las principales distribuciones de Linux. Además, conocerás la configuración del sistema y de la interfaz gráfica de Linux, así como aprender las operaciones básicas de la línea de comandos e identificación de las aplicaciones más comunes de Linux.

Fundamentos de Programación Web para Principiantes: Aquí aprenderás a identificar qué papel juegan los lenguajes de programación, bases de datos, y las distintas etapas del desarrollo web. También conocerás las herramientas que nos permiten crear sitios y aplicaciones web como Frameworks y CMS's, así como las distintas áreas de desarrollo web dentro del Front End y Back End.

Primeros pasos con C#: En este curso podrás conocer la sintaxis y los procesos lógicos básicos que se necesitan para compilar aplicaciones sencillas con C#. Podrás escribir las primeras líneas de código de C#, almacenar y manipular datos para modificar el tipo y la apariencia, e incluso agregar lógica al código para incorporar una funcionalidad empresarial más compleja.

Inteligencia artificial

Fundamentos de la ciencia de datos para el aprendizaje automático: Desde los modelos de Machine Learning clásicos más básicos hasta el análisis exploratorio de datos y la personalización de arquitecturas, en este curso nos guiarán por contenido conceptual fácil de entender y cuadernos interactivos de Jupyter.

Elementos de IA: Proporciona una introducción básica a todos los que están interesados en aprender qué es la IA, lo que es posible (y no es posible) hacer con la IA y cómo afecta a nuestras vidas.

Machine Learning Crash Course: Con este curso aprenderás los conceptos básicos del aprendizaje automático a través de una serie de lecciones que incluyen vídeos formativos de investigadores de Google, texto escrito específicamente para principiantes de este campo, visualizaciones interactivas de algoritmos en acción y estudios de casos del mundo real.

Introducción a la Inteligencia Artificial: Principales Algoritmos: En este curso nos mostrarán los principios filosóficos y algorítmicos de las técnicas más populares de inteligencia artificial. Además, tendrás la oportunidad de poner en práctica lo aprendido empleando librerías populares de inteligencia artificial como Scikit-learn y Gym de OpenAI.

Tecnología de información

Competencias digitales. Herramientas de ofimática (Microsoft Word, Excel, Power Point): Está destinado a personas sin conocimientos de ofimática o a personas con unas competencias digitales básicas que deseen mejorar sus conocimientos de ofimática para ser más eficientes en sus estudios o en su trabajo. Se trabajarán tres aplicaciones ofimáticas básicas: Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint.

Information Systems Auditing, Controls and Assurance: El curso muestra los riesgos de los sistemas de información (SI) y cómo mitigar los riesgos mediante los controles de SI adecuados. También nos familiarizaremos con los procedimientos de auditoría de SI y cómo se aplican durante el desarrollo a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de sistemas (SDLC).

Protege tu Negocio: Ciberseguridad en el Teletrabajo: En este curso descubrirás cómo adaptarte al teletrabajo de forma eficiente, cumpliendo con las normativas tanto para el trabajador como para la empresa. Además, nos hablan acerca del programa Activa Ciberseguridad, impulsado por la Secretaría General de Industria y de la PYME (SGIPYME) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Introducción a la Minería de Datos: En este curso nos muestran los conceptos básicos de la Minería de Datos, junto a los algoritmos más utilizados hoy en día. Entenderemos la importancia de manejar la información a través de bases de datos reales.

Matemáticas

Introduction to Calculus: En este curso se abordan los fundamentos más importantes para las aplicaciones de las matemáticas en la ciencia, la ingeniería y el comercio. Además, se enfatizan las ideas clave y la motivación histórica para el cálculo, a través de conceptos teóricos y prácticos.

Introduction to Mathematical Thinking: Un curso en el que nos guiarán sobre las técnicas de pensamiento de matemáticos profesionales para hacer frente a problemas del mundo real.

Data Science Math Skills: En este curso nos mostrarán las bases para aplicar las matemáticas en la ciencia de datos, desarrollado para personas que cuentan con nociones básicas de matemáticas o para aquellos que no han cursado asignaturas de algebra.

Métodos numéricos para matemáticas con Octave: En este curso se hace una introducción a diferentes temas relacionados con la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias, haciendo uso del programa Octave para resolver distintos ejercicios relacionados.

Ciencias físicas e ingeniería

Introduction to Engineering Mechanics: Este curso es una introducción al aprendizaje y la aplicación de los principios necesarios para resolver problemas de ingeniería mecánica. El curso está desarrollado para aquellos que estén familiarizados con conceptos básicos de física y matemáticas. Además, se aborda el modelado y análisis de problemas de equilibrio estático con énfasis en aplicaciones de ingeniería del mundo real y resolución de problemas.

Circular Economy - Sustainable Materials Management: Este curso analiza de dónde provienen los materiales importantes en los productos que usamos todos los días y cómo estos materiales se pueden usar de manera más eficiente, por más tiempo y en ciclos cerrados.

Understanding Research Methods: En este curso se detallan los fundamentos en los métodos de investigación, dirigido principalmente, pero no exclusivamente, al niveles de posgrado. Ayudará sobretodo a aquellos que tienen que realizar investigaciones como parte de sus estudios de posgrado pero que quizás no tengan acceso a cursos de métodos de investigación.

Energía eólica: Este curso ofrece una visión general de los aspectos clave en la ingeniería de energía eólica. Ya sea que estés buscando una visión general de esta tecnología verde o que tengas por objetivo aprender sobre la ingeniería que hay detrás de la energía eólica, este curso te puede servir como punto de partida.

Marketing online

Fundamentos de Marketing Digital: Curso que enseña los aspectos básicos del marketing digital, acreditado por la agencia Interactive Advertising Bureau (IAB). Los 26 módulos que componen el curso han sido creados por instructores de Google e incluyen numerosos ejercicios prácticos y ejemplos reales.

Competencias digitales para profesionales: Un curso centrado en mostrarnos las competencias digitales básicas para adaptarnos en un entorno laboral actual. Aquí nos muestran algunas claves relacionadas con los sistemas operativos, resolución de problemas varios, aspectos fundamentales de seguridad, herramientas de creación de contenido y más.

Introducción al marketing en redes sociales: En este curso se muestran las bases del marketing en redes sociales. Aprenderemos qué implica el marketing en redes sociales, su historioa, o los diferentes canales de redes sociales que existen. También veremos cómo seleccionar un canal de redes sociales que se ajuste a nuestras necesidades, estableciendo objetivos y métricas de éxito, y determinando cuál es nuestro público objetivo.

Economía y finanzas

Fundamentos de la Tecnología Blockchain: Curso para aprender de Bitcoin, la tecnología blockchain, su funcionamiento, casos de uso y las principales aplicaciones de esta tecnología.

Introducción a la inversión bursátil: Este curso ofrece una visión introductoria de la inversión en bolsa. Se presentan los diferentes productos en los que podemos invertir o con los que podemos especular. También se introducen los diferentes tipos de gráficos, los indicadores más habituales entre los gestores profesionales, y algunas estrategias rentables tanto para el inversor a largo plazo como para el inversor intradía.

Introducción a Matemáticas para Finanzas y Negocios: Se trata de un curso especializado en ofrecernos información acerca de los conceptos matemáticos que se utilizan de forma recurrente en el análisis de problemas financieros y de negocios.

Diseño, videojuegos y multimedia

Fundamentos del diseño gráfico: Curso que nos introducirá en conceptos básicos del diseño gráfico: herramientas esenciales, teoría del color, tipografía, diseño corporativo / publicitario / editorial / web, manuales de identidad y sistemas de impresión.

Introducción a Adobe Illustrator: Curso de Crehana, con el que aprenderemos las herramientas básicas para animar un personaje usando Adobe Illustrator.

Edición de vídeo y postproducción con DaVinci Resolve: Un curso de la Universidad Carlos III en el que realizaremos prácticas de montaje de vídeo con la versión gratutita de DaVinci Resolve, abordando aspectos como las animaciones gráficas, tareas de composición, corrección de color y efectos de sonido.

Introducción al desarrollo de videojuegos con Unity: Un curso que nos ofrece los conceptos básicos de desarrollo de videojuegos a través del motor gráfico Unity, aprendiendo de manera práctica a través de multitud de ejemplos.

Diseño de videojuegos: Un curso de la Universidad Autónoma de Barcelona en el que se nos proporcionarán las pautas para elaborar desde cero un 'game concept', el documento inicial sobre el que se basa cualquier videojuego. Desde en análisis de jugabilidad hasta la creación de un proyecto básico con Unity3D.