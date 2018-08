Así es Facebook Watch, la alternativa de Facebook a YouTube que acaba de llegar a España

Facebook Watch por fin ha llegado a España. La red social ha iniciado el esperado lanzamiento internacional del servicio de streaming con el que quiere competir con YouTube, una plataforma dedicada a consumir todos los vídeos de la red social. Además, Facebook Watch también tiene la misión de convertirse en un competidor de otros servicios como Netflix, ya que los de Zuckerberg también están apostando por derechos de retransmisión y contenido propio.

Por eso, hemos aprovechado este lanzamiento para sumergirnos en la opción/servicio de la red social, y aquí tenéis la opinión con qué nos ha parecido después de haberlo estado probando. Hemos visto algunas buenas ideas, pero de momento lo que más nos hemos encontrado han sido ausencias.

Y es que de momento lo único que tenemos es sólo una parte del total que pretende ofrecer Facebook con Watch, y que para colmo de momento sólo ha llegado en su versión para la aplicación móvil. Aun así, esto nos sirve como aperitivo para ver las primeras ideas con las que está jugando Facebook en su carrera por ser cada vez más relevante en el contenido audiovisual.

Una experiencia limitada al móvil

Aunque en Estados Unidos la experiencia móvil de Facebook Watch se complementa con una versión web, a nivel internacional de momento no nos ha llegado esta segunda versión. Posiblemente lo acabe haciendo, pero por ahora tenemos que conformarnos con el móvil. Además, Facebook Watch está escondido en las opciones de la aplicación, y de momento no hay un acceso directo desde la pantalla principal.

Y cuando entramos en Facebook Watch, su aspecto no es para nada el de un competidor de YouTube, sino que es mucho más básico y sencillo que se complementa con el resto de Facebook como conjunto. Lo único que tenemos en la pantalla principal es una fila en la parte superior en la que se listan nuestra lista de canales suscritos, mientras que debajo aparece un feed infinito con sugerencias.

Este feed principal no tiene nada que ver con tu lista de suscripciones, y te mostrará vídeos que Facebook considere que puedan ser interesantes para ti. Si alguno de ellos te gusta, al lado de cada título tienes un botón de tres puntos para desplegar un menú en el que puedes seguir al canal que lo ha subido, y también pedirle a Facebook que no te muestre más de sus vídeos.

Una de las grandes bazas que le veo a este feed es que se adapta tanto si lo ves en horizontal como si lo haces en vertical. Con los años los medios han ido publicando vídeos en todo tipo de formatos en sus redes sociales, por lo que es muy buena opción la de ofrecer una interfaz que se adapte bien a ellos.

Esto quiere decir que los vídeos se irán viendo siempre en el formato en el que fueron creados mientras navegas por el feed, ya sean en horizontal, en vertical o cuadrados, y que dependiendo de si lo estamos viendo en vertical u horizontal se mostrarán unos u otros en pantalla completa. Al final, esto da bastante más liberad a los creadores que otras alternativas como, por ejemplo, IGTV.

En cuanto a las suscripciones, estas son las páginas a las que estás suscrito en Facebook que tengan vídeos subidos, y en la pantalla principal tienes un botón Ver todo que te lleva a un feed con los últimos vídeos subidos en estos canales. Este feed no usa orden cronológico como YouTube, sino que te va mostrando un canal detrás de otro con una fila debajo de cada uno donde puedes ver sus vídeos y que puedes deslizar para ir navegando por los últimos.

Esta disposición me parece muy buena para poder explorar la máxima cantidad de vídeos en el menor tiempo posible, pero la experiencia se ve entorpecida con un buscador que hace búsquedas generales en todo Facebook saliéndose de los vídeos, y un botón para personalizar el feed que de momento me ha llevado a un menú en blanco.

Afortunadamente, de vuelta a la pantalla principal de Watch sí que nos encontramos con un buen buscador, uno que tiene preconfiguradas las búsquedas para que encuentre únicamente vídeos y que así tenga sentido buscar contenido en el contexto de estar utilizando esta nueva función.

Por último, cuando empiezas a ver un vídeo se genera también un feed de visionado, de manera que sólo necesitas deslizar hacia arriba la pantalla para ver los siguientes vídeos del mismo creador. Además, también tendremos opciones para elegir la calidad del vídeo o guardarlo en una lista de elementos guardados que puedes ver después.

Lo que realmente echo de menos es que haya un botón para enviar el contenido a Chromecast, una ausencia que limita mucho la experiencia al obligarnos a ver el vídeo siempre en el móvil. También hay un botón para seguir a la cuenta que ha subido el vídeo y para verlos en pantalla completa, aunque con poner el móvil en horizontal con los vídeos en horizontal y en vertical con los verticales suele ser diferentes.

Un lanzamiento con dos grandes ausencias

Si nos ponemos negativos, podemos decir que la versión de Facebook Watch es tan limitada que sólo hace las veces de hub que centraliza todo el contenido de vídeo de la plataforma, que no es poco. Pero soy un tipo optimista, por lo que veo este lanzamiento como un primer aperitivo de una estrategia mucho más agresiva que Facebook está empezando a desplegar. Aun así, no podemos obviar las dos grandes ausencias que nos encontramos en el lanzamiento.

La primera es la ausencia de la versión web de esta plataforma de vídeo. Está muy bien poder consumirlo todo en el móvil, pero a veces a algunos de nosotros también nos apetece ver todo este contenido desde el ordenador, y de momento no hay una manera rápida y sencilla de hacerlo. Si intentas a entrar en la web Facebook.com/watch, simplemente te dirá que la página no está disponible.

La segunda gran ausencia es la del contenido propio con el que Facebook quiere acercarse también a otras plataformas como Netflix. No sólo no lo tiene disponible, sino que ni siquiera podemos entrar a los perfiles de sus series. Por ejemplo si entro a la página de 'SKAM Austin' me volverá a aparecer una página diciéndome que la web no está disponible. No pido que me dejen ver sus series, pero por lo menos que haya un perfil donde informarse sobre ellas.

A estas ausencias hay que sumarle la de la función de Chromecast y quizá una interfaz que dé más sensación de que sea una sección importante dentro de Facebook y no sólo una más. En cualquier caso, únicamente estamos ante un primer paso de Facebook Watch a nivel internacional, por lo que es de esperar que poco a poco vayan puliéndolo.

