En Blablacar hay estafas e incluso viajes con suplantación de identidad. Esto es lo que puedes hacer para tener el viaje más seguro este verano

Por un lado, viajas de tu origen al destino compartiendo trayecto y ganando un dinerito para compensar el precio de la gasolina. Por otro, te ofrecen una alternativa a los transportes tradicionales en cuanto a horarios y costes. En ambos casos, probablemente mantengas una conversación agradable o hasta interesante. Y se acabó. O no, porque aunque la dinámica de Blablacar es de lo más sencilla y ya está consolidada entre las personas que viajan, la experiencia puede tornarse una pesadilla: los timos de Blablacar son una realidad que afecta a conductores y pasajeros. Estas son las más comunes y cómo puedes evitarlas.

Breves apuntes sobre el funcionamiento de Blablacar

Aunque la meta de Blablacar es compartir coche para que a todas las personas que viajan les salga el viaje más barato, la plataforma tiene un punto de red social en la que has de meter tus datos para elaborar tu perfil, proporcionar información sobre ti y además tras cada trayecto, existe la opción de puntuar a conductor/pasajero.

¿Cómo gana dinero Blablacar? Es la plataforma donde se ponen en común personas que comparten coche y otras que buscan coche y actúa como intermediario, llevándose una comisión en forma de tarifa por servicio a sus clientes, o lo que es lo mismo, incrementando los precios propuestos por quien conduce. Blablacar dispone de herramientas para que sus clientes se comuniquen y realicen las transacciones sin necesidad de salir de la plataforma. A partir de aquí, a lo largo de los años en Blablacar han ido sucediendo diferentes estafas y engaños, siendo estos los más frecuentes.





Ojo a los viajes más transitados inusualmente baratos

El phising es la forma de estafar estrella de la plataforma. Con la excusa de hablar más cómodamente a través de WhatsApp, quien conduce se vale de algún pretexto para que añadamos datos extra o para que paguemos, con la excusa de una supuesta cancelación del viaje para ponerlo más barato, errores de cálculo de la plataforma, ahorrarnos la comisión de BlaBlacar o incluso para que realicemos un pago por adelantado (en este caso que cuenta 20 Minutos por ejemplo, el conductor aduce razones técnicas por las que la plataforma lo ha cancelado).

El objetivo es tener la sensación de que o aportas los datos o el dinero, o te quedas sin viaje. Si sigues el enlace que ofrece el estafador, aparece una web con una URL similar a Blablacar y aspecto prácticamente idéntico, con instrucciones para proceder a reconfirmar y pagar el viaje. El problema es que tanto el viaje como el enlace son falsos. Así, la usuaria Paula cuenta para Maldita que se dio cuenta de la estafa porque la plataforma estaba en francés. También en Maldita es hacen eco si picas e introduces tus datos de pago: compras no autorizadas con tu tarjeta.

Cuando por querer viajar más barato te sale más caro. Otra vertiente muy similar que usa el phising y también se vale de WhatsApp como caballo de Troya para la estafa consiste en primero ponen un precio al viaje inusualmente barato para generar interés y cuando les consultas, te emplazan a hablar con WhatsApp y te envían un código cifrado que debes reenviarle a través de la plataforma de mensajería.

Una vez en WhatsApp, te envían una foto con una foto de un móvil donde se ve el supuesto viaje, invitándote a reservar plaza mediante un prepago a través de un enlace que suplanta a la aplicación, tanto la URL como su imagen al acceder. Hay quien te invita a pagar desde allí, otros directamente te invitan a pagar en mano, pero previo pago de una señal.

Maria Teresa cuenta su intento de estafa en un viaje de Murcia a Málaga

Hay estafadores que no se complican tanto y simplemente consiguen acceder a uno de esos abundantes grupos de WhatsApp que nacen fruto de los viajes frecuentes entre dos municipios. Ciertamente ya no es Blablacar, pero sí un grupo de gente unida por el interés de moverse entre destinos recurrentes que se conocieron a través de la plataforma... en su mayoría, porque no siempre tenemos muy claro quién está. Así, en uno de esos grupos (uno Zamora - Madrid), un conductor pide pago por adelantado para llenar el depósito mediante Bizum, pero el viaje nunca se produce, como detallan en Zamora News.

Uno de los casos virales más recientes de estafas en Blablacar hace uso de la suplantación de identidad. Más concretamente, se hace eco de alguien que usa la foto y el nombre de otra persona para subir un viaje como conductor. Aunque Blablacar cuenta con un sistema de verificación de identidad que se vale del DNI, es posible burlarlo en caso de que alguien tenga una versión escaneada.

Cómo puedes maximizar la seguridad de tu viaje en Blablacar

Uso Blablacar y soy plenamente consciente de que su herramienta de mensajería es manifiestamente mejorable, por lo que es fácil y cómodo dejarse llevar y acceder a usar WhatsApp. A título personal, solo lo hago cuando ya he viajado al menos una vez con alguien y repito.

Usar WhatsApp como alternativa para la comunicación no es un problema, los enlaces sí: sospecha de cualquier excusa extraña que te invite a repetir el proceso. Si hay un problema en Blablacar, te debe aparecer dentro de la propia aplicación, por lo que no es necesario que entres a través de un enlace. Blablacar no está libre de fallos, pero todo puede hacerse a través de la propia plataforma y no fuera.

Si entras a cualquiera de esos enlaces, jamás proporciones tus datos personales y/o bancarios, aunque parezca la web original. Presta atención a los mensajes, las imágenes y su disposición, la dirección URL, el idioma, faltas de ortografía, porque más pronto que tarde descubrirás las diferencias.

El procedimiento de uso de Blablacar es bastante sencillo, por lo que desconfía de facto cuando veas comportamientos raros: esos códigos largos, esos cobros de más o de menos que supuestamente les ha hecho la plataforma, pagar un adelanto en concepto de reserva: como viajero tú ya lo has pagado todo antes.

Mejor pagar desde la aplicación. Sí, pagando a través de Blablacar te toca pagar comisión, pero si lo haces fuera de la plataforma no tienes protección ante conductores que no se presentan, cambian las condiciones y otras incidencias que puedan surgir. Así que aunque no sea un timo, mejor pensárselo dos veces

Como regla general, mejor sospechar de los precios anormalmente bajos en los viajes: Blablacar proporciona una horquilla de precios recomendados acorde con los precios de mercado, por lo que si alguien decide deliberadamente ganar mucho menos, es altamente probable que piense cobrarse los beneficios.

El mejor consejo para viajar con seguridad en Blablacar es viajar solo con conductores y conductoras que tengan el perfil verificado, con foto y reseñas de otras personas (no está de más echarles un vistazo). Nada personal contra las personas que sean nuevas en la plataforma, pero no gracias.

¿Y si ya he picado en una estafa de Blablacar? Entonces no pierdas tiempo y ponte en contacto con la plataforma para denunciar la estafa, habla con tu banco para contarles el caso y que te asesoren para la presentación de la correspondiente denuncia y bloqueen los medios de pago facilitados (y estén atentos a movimientos) y finalmente, denúncialo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

