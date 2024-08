Buscaba un chollazo comprando productos muy baratos devueltos en Amazon. Esto fue lo que intentaron entregarme en realidad

En los últimos años, comprar las devoluciones que realizan los consumidores de sus compras en Amazon se ha vuelto viral en redes sociales, y ya una costumbre para muchas personas. A diario son muchos los productos que se devuelven a Amazon y esto es un gran agujero económico debido a todos los costes que tiene este sistema de logística de recogida, revisión en almacén y vuelta a vender.

Por ello, las grandes plataformas como Amazon han comenzado a vender estos productos devueltos a terceros, sacando un buen dinero de todas estas devoluciones. Y posteriormente estos terceros compradores deciden venderlo a particulares nuevamente. Y esto último es lo que se ha hecho realmente famoso para poder ahorrar un buen dinero.

Estas devoluciones normalmente se venden en grandes kits de diferentes productos a un precio menor a que si se compraran por separado. Siempre asumiendo que puede tener algún pequeño desperfecto. Pero el problema llega cuando hasta los estafadores se han metido de lleno en este sector de venta, y en mi caso particular pude comprobar de primera mano cómo funciona su sistema de estafa.

Un pack tecnológico que pintaba bien, hasta que me llegó por Correos

Precisamente a mediados de agosto de este año me encontraba navegando por internet en busca de este tipo de palets o kits con el objetivo de probar si de verdad merecía la pena su compra o no. Todo esto hasta que di con una web llamada stockendevoluciones.com que ofrecía un gran pack por un precio reducido.

En concreto se anunciaba una caja "gigante" (y después explicaré por qué lo entrecomillo) donde se contenían productos tecnológicos. En total, 40 artículos por un total de 195 euros. Pese a que su valoración era de 1.178 euros.

La web la verdad es que no tenía muy buena pinta (cosa que terminé confirmando después), pero no hacía falta introducir datos de pago, ya que el pago era contrareembolso. De este modo, se reúnen todas las características necesarias para que cualquier persona confíe y finalmente yo decidí ver la sorpresa que me podía encontrar al final de esta historia.

Tras introducir una dirección y mi nombre, comenzó la espera. Prometían que el envío se haría en solo 24 horas. Y la realidad es que acertaron al llegarme un email de Correos con el aviso de que un paquete contrareembolso se había emitido a mi nombre y que iba a ser entregado. Hasta aquí me sorprendió y pensé que me iba a llegar de verdad una caja llena de productos tecnológicos.

Pero tres 48 horas de espera, el cartero llegó con un paquete entre sus manos. Se trataba de una simple caja de zapatos mal envuelta a la que no pude llegar a hacer ninguna fotografía. Lógicamente, no era lo que había pedido al prometerse una caja gigante llena de productos. Lo único que tuve que hacer era decir al cartero que devolviera el producto porque no era lo que había pedido. Obviamente sin tener que pagar absolutamente nada por ello.

Tras investigar, entendí la estafa

En ese momento comencé a investigar. Al leer la política de uso de esta página web me di cuenta de algo. El nombre y el dominio que se reflejaba era diferente al que era público en la página, y el responsable de los datos tras buscarlo en las bases de datos empresariales se trataba de un simple vendedor de coches. Nada tenía que ver con la venta al por mayor de este tipo de packs.

En diferentes foros se puede ver como con el dominio anterior los precios y los packs eran exactamente los mismos. Los usuarios afirman que en el paquete recibido había productos sin usar, el valor no se acercaba a lo que se había pagado. Incluso afirman que a través de los métodos de contacto no funcionan bien.

"Compre una caja de 99€ y te mandan unos auriculares, un funda móvil, dos cables cargar, una afeitadora, todo esto no vale ni 50€" es otro de los comentarios que se puede ver en otra web de opinión. Y es que no son pocos los usuarios que han sido estafados usando este sistema de envío. Prometen productos de cientos de euros y finalmente lo que se encuentra es una gran decepción con productos que se pueden encontrar en un bazar por poco menos de 20 euros.

En mi caso particular iba en preaviso al ver cosas muy extrañas sobre esta página web. Para evitar que te pase, y si sospechas de un producto tan económico por internet, lo primero de todo es no introducir tu información bancaria y si finalmente te aventuras siempre optar por una tarjeta virtual que únicamente admita recarga. O como en este caso un sistema de contrareembolso.

Seguidamente, también es importante investigar en internet las opiniones de la web. En mi caso particular, habían cambiado el nombre recientemente y en la red no había casi opiniones. El hecho de que haya poca información, o que no tenga redes sociales o incluso un email de contacto de Gmail ya es indicativo de que algo va mal.

La política de privacidad y de cookies también da muchas pistas. El hecho de que tenga una política que no coincida con su nombre, o que en este caso esté registrada a nombre de una empresa que no corresponde con la actividad que se muestra.

En definitiva, esta compra podría haber salido realmente mal si la acepto a ciegas o incluso si doy mis datos bancarios. Con esta experiencia personal queremos transmitir lo importante de investigar siempre a la hora de hacer una compra en internet porque en cualquier rincón encontramos estafas y más con algo que se ha hecho tan viral.

