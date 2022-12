El CEO de una startup te da los mejores consejos para crear tu propia empresa y no morir en el intento

Las personas que estén desencantadas con su puesto de trabajo o se sientan limitadas, es posible que se hayan pensado a emprender y crear una startup. El problema es que dar este paso es algo que siempre da miedo debido a la incertidumbre de tener que asumir la responsabilidad de toda la gestión. Pero para poder animarte, el CEO de Optimus Price ha redactado un hilo con los mejores consejos para que te lances a emprender.

Carlos Fenollosa siempre ha dado muchos consejos que han sido realmente interesantes, siendo uno de ellos el relacionado con la redacción de currículums vitaes o de hacer entrevistas de trabajo. Ahora pasa a animarte a emprender con su experiencia personal, que se ha fundamentado en el romanticismo de hacerlo y no por ganar mucho dinero. Si tienes una idea, no la ejecutes creyendo en hacerte millonario de la noche a la mañana, sino porque te guste.

Los mejores consejos para poder emprender

El dinero es una cuestión realmente importante para emprender. Como comentamos, en un principio no se gan dinero emprendiendo, sino que consume tu dinero. Es por ello que antes de emprender se debe tener en el banco dinero suficiente para poder sobrevivir durante 18 meses, teniendo en cuenta los gastos que vayas teniendo. Igualmente, al empezar es importante no gastar demasiado dinero. En el caso de Carlos comenzó su proyecto en la habitación de sus gatos.

Es realmente importante tener experiencia en el emprendimiento, y esto no se consigue ejecutando tu idea tras terminar los estudios. Es vital trabajar al menos un año, idealmente en otra startup, para aprender e ir ahorrando. Igualmente, la formación es importante y puedes ir rastreando en cursos gratuitos que no son máster pero que te ofrece los conocimientos para emprender, recomendando la web de Barcelona Activa.

Otro punto a tener en cuenta es la compañía en el camino que supone el emprendimiento. Es cierto que al querer montar una startup puedas querer ir solo para que todo vaya mucho más rápido, pero como dice Carlos Fenollosa ‘con alguien llegarás más lejos’. Obviamente se debe buscar a alguien que tenga conocimientos que tu no tengas, y que de esta manera te vaya a complementar. Hay muchos ejemplos en grandes empresas que empezaron como startups como Apple que combinó a Wozniak y Jobs en el campo de la programación y Markkula con experiencia en el negocio.

Pero uno de los aspectos más polémicos es precisamente que siempre hay que vender de manera previa la idea y desarrollarla después. A priori puede no tener sentido vender algo que no existe y está en la imaginación, pero es realmente frustrante encerrarse en una habitación y comenzar a desarrollar para que después no funcione. Lo primero es venderla, explicarla a posibles compradores y pedir la opinión de amigos o familiares para saber si es buena o solo funciona en tu mente.

Y para resumir todos estos consejos, Carlos Fenollosa nos da una frase que particularmente me ha encantado. En su hilo dice ‘Si lo que haces solo te gusta a ti, tienes un Hobby. Si le gusta a los demás, ¡tienes una empresa!’. Es importante que te guste lo que estás haciendo, y antes de ponerte manos a la obra lo tengas bien atado con tu cliente. Siguiendo estos consejos es bastante probable que tengas cierto éxito y no te frustres en tu paso por el emprendimiento.