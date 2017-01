Cinco cortafuegos para Windows con los que mejorar la seguridad de tu PC

El cortafuegos de tu ordenador es una herramienta muy importante para la seguridad de tu equipo. Detendrá conexiones no autorizadas a la hora de acceder a tu dispositivo y puede ayudarte a evitar infecciones de malware.

Windows tiene uno incorporado de serie, pero existe una buena variedad de programas de terceros. Muchos de ellos superan con creces a los programas nativos en lo que se refiere a características y usabilidad. En este artículo vamos a darte cinco cortafuegos para Windows con los que mejorar la seguridad de tu máquina.

ZoneAlarm Free Firewall 2017

ZoneAlarm Free Firewall procede de una firma respetada en el mundo de la seguridad. La empresa ofrece, además del cortafuegos, una suite antivirus, seguridad móvil para Android y distintos productos de pago. Con esta herramienta puedes ocultar todos tus puertos, evitar ataques y gestionar los programas instalados en tu PC.

Además de todo esto, cuenta con un modo automático, que aplicará instantáneamente la protecicón más adecuada para un software determinado. La versión pro cuenta con más funcionalidades, pero tiene la pega de costar unos 40 euros al año.

Ahora bien: tiene una pega. Algunos usuarios han reportado que el cortafuegos no funciona bien con suites de antivirus, a excepción de Windows Defender o el producto antivirus de ZoneAlarm. El que avisa no es traidor, pero si te interesa probar no lo dudes.

Tinywall

Si lo que estás buscando es una solución ligera, entonces te conviene probar TinyWall. Sólo necesita un megabyte de tu disco duro y funciona como un programa independiente, así que si no tienes mucho espacio disponible es la solución ideal.

Es también una elección excelente si no quieres gestionar la aplicación constantemente: no hay pop-ups de aviso y funciona en segundo plano sin agobiar al usuario. En cuanto a sus opciones, cuenta con una lista blanca, listas de bloqueos por puerto y dominios, restricción de acceso de las aplicaciones, soporte IPv6, bloqueos por contraseña y mucho más.

Anti NetCut3

Este cortafuegos es ideal para quienes pasan mucho tiempo conectados a una WiFi. Para ellos se ha creado NetCut3. El programa se ha diseñado específicamente para salvaguardar la máuqina cuando se conecta a redes poco seguras.

Al igual que ocurre con cualquier software gratuito, hay una serie de pegas. No se pueden añadir unidades NAS a las librerías del programa, la interfaz es básica y hay algunos problemas de idiomas en la interfaz. Sin embargo, el programa es excelente para proteger tu PC frente al spoofing ARP y otras formas de manipulación de la conexión.

Comodo Free Firewall

Comodo Free Firewall ha ganado distintos premios de los medios especializados internacionales a lo largo de los años. En contraste directo con Tinywall, se trata de un programa que agobia bastante al usuario a base de pop-ups y notificaciones, que por otra parte ofrecen información valiosa sobre tu situación en tiempo real.

A diferencia de otras aplicaciones de su clase, el programa se apoya en un directorio en la nube que contiene más de dos millones de programas "seguros". Te alerta si algo que no está en la lista trata de acceder a tu máquina. En teoría, se trata de una solución más segura que apoyarse en una lista negra (o eso dicen sus creadores).

También cuenta con una versión de pago que incluye la suite antivirus de la empresa, más opciones para el cortafuegos y soporte para problemas de malware 24 horas al día. Cuesta unos 40 euros al año.

Peerblock

¿Alguien se acuerda de Peerguardian? Este pequeño cortafuegos se hizo muy popular en el auge de las descargas P2P, y estaba diseñado para proteger a usuarios que comparten muchos archivos a través de P2P. Peerblock es su sucesor espiritual, y ofrece el mismo tipo de protección.

Que se concentre en una serie tan específica de características tiene su parte positiva y su parte negativa: aunque te protegerá a la perfección usando redes P2P, no sirve para mucho más. Si lo que buscas es algo que ofrezca características mucho más completas, esto no es para ti.

El soporte del programa se ha reducido en los últimos años, pero que eso no te eche para atrás. Sigue siendo el mejor de su clase y se configura muy fácilmente: cuando abres la aplicación, te permitirá elegir qué webs quieres bloquear, y después trabajará en segundo plano sin molestarte para mantenerte seguro.

Imagen | stux

En Genbeta | GlassWire quiere convencerte con gráficos bonitos para que abandones el cortafuegos de Windows