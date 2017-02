Cinco servicios VPN gratuitos para que puedas navegar de forma anónima

Existen varias razones para usar una red privada virtual o VPN. Las dos principales son ocultar quién eres y saltarte bloqueos geográficos, como ocurría hasta hace poco con Netflix. ¿Por qué querrías hacer eso? Dependiendo de lo que vayas a hacer online, es posible que no quieras que te rastreen, sobre todo en lugares del mundo donde la vigilancia digital es algo serio (como por ejemplo, China).

En lo que respecta a sortear bloqueos geográficos, esto tiene la ventaja de que podrás acceder a contenidos no disponibles en tu país. Hay un gran número de webs que utilizan este método, y con una VPN se puede pasar por encima de estas restricciones. También se puede hacer para acceder a sitios bloqueados por gobiernos, como ocurrió con The Pirate Bay en Australia. Es por eso que nosotros vamos a darte cinco servicios VPN gratuitos para seguir siendo anónimo online.

Tunnelbear

Tunnelbear es una de las opciones más robustas. Permite elegir entre suscripciones gratuitas y pagadas, si bien impone un límite de 500 MB de tráfico mensuales para quienes usan la opción gratis. No es una gran cantidad de datos, así que no podrás usarla constantemente sin rascarte el bolsillo. No obstante, si hay ocasiones en las que crees que necesitas algo de protección, vale la pena considerarla.

Cuenta con un buen rendimiento y es fácil de usar, y es más que probable que sus opciones por defecto sean más que suficientes para cualquier usuario corriente. La opción de conexión automática funciona bien, pero puedes elegir manualmente de entre 20 países como tu localización principal. Simple y segura, es una de las mejores opciones para tu ordenador.

Hotspot Shield Free

Hotspot Shield Free es una de las más conocidas y otra de las mejores de las que hemos seleccionado. Además, es totalmente multiplataforma. Te permite elegir de entre 20 países si usas la versión de pago, mientras que si te quedas con la versión gratuita la VPN elegirá la localización por ti.

Esta VPN te permite tener el servicio conectado automáticamente en redes inalámbricas poco seguras, si bien su rendimiento no es tan bueno como el de Tunnelbear. Ahora bien, su límite para usuarios gratuitos (750 MB diarios) es bastante generoso.

PrivateTunnel

Como otras herramientas que aparecen en esta lista, PrivateTunnel también es totalmente multiplataforma. Otra característica que comparte es el de una cantidad de datos limitada con respecto a las suscripciones de pago. En concreto, recibes 200 MB gratis que puedes gastar como mejor te parezca.

Cuando ese bono de datos se acaba, puedes comprar paquetes de 20 a 100 GB. Si por otro lado crees que usarás esta VPN constantemente, puedes comprar un paquete anual por 30 dólares, con lo que recibes una cantidad de datos ilimitada. Funciona en general bien, aunque en algunos momentos las conexiones pueden sufrir un poco.

Freelan

La instalación de Freelan puede resultar algo desconcertante para los no iniciados. En lugar de instalar un programa normal, el software instala nuevos controladores de red que se ocupan de tu tráfico web. Esto no es un problema, pero es algo que vale la pena dejar claro desde el principio.

Esta VPN es una herramienta de código abierto que además es totalmente gratuita, pero conseguir que funcione puede ser algo complicado (sobre todo para novatos). Para los usuarios más avanzados Freelan tiene mucho que ofrecer, pero no esperes que el programa te lleve de la mano como sí hacen Tunnelbear o Hotspot Shield.

Para una mayoría de usuarios este programa no resultará ideal, pero para los más geeks o los que tengan un perfil más técnico (se controla desde el símbolo del sistema), así como para los que quieran tener control total, es la mejor opción.

Hide.me

Hacer que tu conexión sea más segura con Hide.me es muy simple: todo lo que tienes que hacer es apretar un botón y empezar a navegar. Si quieres, puedes pasar algo de tiempo configurando algunas opciones, como qué protocolo VPN se debería usar. Si te sientes cómodo toqueteando los ajustes de la red, también puedes cambiar tus DNS por otros que no sean los de tu proveedor de servicios.

La versión gratuita de esta VPN ofrece 2 GB mensuales a los usuarios, lo que en general es bastante generoso. Otra restricción a tener en cuenta para las cuentas gratuitas es que sólo dispones de 3 ubicaciones donde elegir: Canadá, Holanda y Singapur.

Puedes hacer que Hide.me arranque con tu sistema operativo, pero el límite de datos para usuarios gratuitos hace que sea mejor usarla cuando te conviene. Su rendimiento es razonablemente bueno, si bien los pop-ups informándote de que te cambies a una cuenta de pago se pueden hacer pesados.

Imagen | WDNetStudio

En Genbeta | Opera estrena su VPN integrada en la versión final