Cómo pasar la autenticación en dos pasos de Twitter a una aplicación de códigos como Google Authenticator

Desde hoy, si quieres hacer uso de la autenticación en dos pasos de Twitter vía SMS, tendrás que suscribirte a Twitter Blue... pero eso no significa que te quedes sin una barrera doble para acceder a tu cuenta, ya que como explica el equipo de la red social podrás seguir usando una aplicación de códigos de autenticación de doble factor, como por ejemplo Google Authenticator. Si usas Twitter gratis y no tienes intención de dar el salto a Twitter Blue, no te preocupes: dispones de 30 días para cambiar tu configuración de autenticación y en este tutorial te enseñamos cómo hacerlo paso a paso.

Lo primero de todo una rápida presentación: Google Autenthicator es una sencilla aplicación cuya misión es mostrar un código numérico de seis dígitos que varía cada 30 segundos. Será precisamente ese código el que tendrás que usar para verificar tu identidad al iniciar sesión.





Cómo cambiar la autenticación de dos pasos a Google Autenthicator

Vaya por delante que aunque en este caso vamos a hacer el tutorial con Twitter, podrás aplicarlo para otros servicios como por ejemplo la cuenta de Google (¡lógico!), Facebook, Amazon y Hotmail.

Lo primero es tener instalado en tu teléfono Google Authenticator, disponible tanto para Android y para iOS. Entra en la aplicación y verás ya puedes configurar tu primera cuenta a aplicar este método de doble factor de dos formas: con una clave de configuración o con un código QR. Ya tienes la primera parte.

Antes de nada y siguiendo la recomendación de Twitter, entramos en nuestro perfil de la red social del pajarito. Si estás en el teléfono, accede a "Configuración y soporte", pero si accedes desde el navegador de tu PC entonces primero tendrás que pasar por "Más opciones" para ver ese "Configuración y soporte". A partir de aquí el camino es común. Allí entra en "Configuración y privacidad". Una vez dentro, pulsa en el menú "Seguridad y acceso a la cuenta" y allí en "Seguridad".

Verás por fin "Autenticación en dos fases". Pulsa. Te aparecerán tres opciones: "Mensaje de Texto", "App de autentificación" y "Llave de seguridad". La primera opción es la que pasa a ser de pago, pero la que nos interesa ahora es "App de autentificación". ¿Qué pasa si no hago nada de esto? Recuerda que según la nueva normativa de Twitter, si tenías la autenticación de doble factor con SMS activada y no eres de Twitter Blue, se te deshabilitará a partir del 20 de marzo.

Marca la opción de "App de autentificación". Entonces te pedirá la contraseña de tu cuenta. Ahora aparecerá un código QR: sí, es el que tienes que escanear desde la aplicación de Google Authenticator que habíamos instalado antes en el móvil.

Si no pudieras escanear el código (por ejemplo porque estás operando en Twitter también desde el móvil, toca sobre "Can't scan the QR code?" para que te salga una clave para hacer exactamente lo mismo.

Ya sea con el QR o con la clave, en Google Authenticator aparecerá un código de seis dígitos y un gráfico de un reloj: ese es el que has de introducir en Twitter (o en la aplicación que quisieras proteger). Una vez completado este paso con éxito, ya tienes configurado Twitter con la autenticación de dos pasos con Google Authenticator.





A partir de ahora lo único que tienes que hacer para iniciar sesión en Twitter es, además de meter tus credenciales en la aplicación, entrar en Google Authenticator y coger el número que irá generando para Twitter (si tienes otros servicios, te aparecerán más, pero cada uno estará correctamente identificado) y copiarlo en Twitter. Si no te da tiempo, espera a la siguiente ronda de números.

Importante: al concluir la configuración te aparecerá un código de respaldo de uso único que debes guardar para poder iniciar sesión en Twitter si no puedes recibir un mensaje de texto o no tienes acceso a tus métodos de autenticación.

Portada | Montaje propio