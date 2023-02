Si quieres más seguridad en Twitter, paga: Elon Musk convierte la autenticación en dos pasos con SMS en función premium

Elon Musk sigue decidido en animar a los usuarios de Twitter a dar el salto a Twitter Blue, el servicio de suscripción. Hasta la fecha las principales ventajas de hacerse de Twitter Blue eran el polémico icono verificado azul, la posibilidad de escribir tuits más largos, edición de tuits, carga de vídeos más largos o mayor visibilidad. Pero no es suficiente y ahora la plataforma ha dado un paso más allá: ya no solo serán extras que mejoren la experiencia, si no que hacerse de Blue implicará tener más seguridad en tu cuenta al implementar la autenticación de doble factor mediante SMS en exclusiva.

El perfil del soporte de Twitter ha publicado hace escasas horas un nuevo tuit que enlaza a la noticia del blog que lo explica todo. Comienzan hablando de su compromiso con la seguridad para las personas que usan Twitter y las ventajas de usar la autenticación de doble factor, en la que además de introducir la contraseña para iniciar sesión, requiere un nivel extra de control en el que hay que añadir un código de seguridad.

La autenticación en dos pasos con SMS , ahora de pago

Históricamente Twitter ha ofrecido tres métodos de autenticación en dos pasos: mediante mensajes de texto, con aplicación de autenticación y con clave de seguridad pero, según el equipo de Twitter "hay malos actores que usan y abusan de la autenticación de doble factor basada en números de teléfono" (sic), es decir, la de SMS.

¿La solución? Restringir la autenticación de doble factor con SMS a los usuarios de pago de Twitter Blue (no obstante, detallan que esta disponibilidad estará sujeta a países y operadores), una medida que se hará efectiva a partir del 20 de marzo de 2023.

Si estabas usando la autenticación de doble factor con SMS, tendrás 30 días para desactivar este método y elegir otro porque después de esta fecha, se te deshabilitará de forma automática.

Montaje propio con foto de Alexander Grey en Unsplash y logo Twitter