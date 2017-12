Cómo probar lo nuevo de Google Maps, avisos para bajar del autobus, compartir listas desde la web y la nueva versión ligera

Google Maps está estrenando varias novedades en los últimos días de diciembre. Algunas como los nuevos avisos de transporte público que ofrecen notificaciones para que sepas cuando debes bajar el autobús o del tren, ya están disponibles en la última beta para Android.

Otras como la posibilidad de compartir listas personalizadas de lugares desde la web, están disponibles para los Local Guides, y ahora también puedes usar una versión ligera de la app diseñada para dispositivos con poca memoria y conectados a redes inestables, Google Maps Go.

Notificaciones de transporte público

El nuevo Google Maps ofrece la opción de rastrear las horas de salida del bus o del tren, ofrece tiempos estimados de llegada y además muestra notificaciones que te dicen si debes bajarte o transferir a otra linea.

Antes solo podías ver el progreso entre las diferentes paradas, pero ahora contarás con notificaciones más detalladas. Solo tienes que elegir un destino, seleccionar transporte público e iniciar la navegación.

Convertirse en betatester de Google Maps

La función llegará pronto a todos los usuarios de Android, pero si quieres probarla antes puedes descargar la APK de Google Maps 9.69.0 en tu dispositivo, solo debes asegurarte de permitir la instalación de apps desde orígenes desconocidos en las opciones de seguridad de Android.

O, en cambio, puedes unirte al programa de beta testers de Maps desde este enlace. Así recibirás actualizaciones antes de forma permanente, solo recuerda que no se trata de la versión estable de la aplicación.

Compartir listas de lugares desde la web

No hace mucho Google Maps añadió la posibilidad de crear listas de lugares a visitar y compartirlas con amigos y familiares. Pero aún mejor y más cómodo es la posibilidad de hacerlo desde el ordenador.

Lo único que tienes que hacer es entrar a Google Maps desde tu navegador de escritorio, buscar un lugar, hacer click en "GUARDAR" y elegir una de tus listas por defecto o crear una nueva.

Luego puedes ir a la página de la lista y hacer click en el botón de compartir. Puedes obtener un enlace directo o hacerlo a través de Facebook, Twitter o Google+. Desde en enlace Tus sitios puedes ver todas tus listas y su visibilidad, ya sea pública o privada.

Google Maps Go

Si tienes un móvil con memoria limitada o tu conexión de red no es la más estable, Google tiene una nueva solución para ayudarte a usar Google Maps sin que se comprometa tu experiencia.

Google Maps Go es la primera versión ligera de la aplicación y te ofrece direcciones rápidas y detalles de los mapas, información del tráfico en tiempo real, horarios locales de transito de los autobuses y trenes, y más.

Google Maps Go es una aplicación web progresiva, así que no hay necesidad de instarlarla desde la Play Store si no quieres o si te aparece como no disponible, puedes en su lugar abrir este enlace desde tu navegador móvil.

