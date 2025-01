Comprobar Lotería del Niño 2025: revisa los premios y consulta si tu décimo ha sido premiado

Cuando hablábamos de la Lotería de Navidad nos referíamos a este como el inicio oficial de la Navidad. Pero en el fin de la época navideña tenemos a otro sorteo extraordinario como es la "Lotería del Niño" donde se reparten este año 770 millones de euros en premios.

El sorteo destaca por tener una duración mucho más reducida que el celebrado el 22 de diciembre, al durar en torno a media hora. Y aunque en este caso no haya ninguna pedrea, también es importante comprobar los décimos que tienes en tu poder y saber si has tenido la suerte de tener alguna terminación, sobre todo cuando no se ha podido seguir en directo. En este artículo te mostramos los mejores servicios para poder comprobar la lotería del Niño.

Una vez iniciado el sorteo, los premiados son los siguientes. Con terminaciones de dos cifras que se llevan 40 euros al décimo tenemos el 31, 26, 89, 68 y 11. Las terminaciones de tres cifras y que se llevan 100 euros al décimo son 798, 824, 794.

Comprobar tu décimo del Niño premiado online

En internet son muchas las páginas que tienen como misión mostrarnos los premios que han ido saliendo en este sorteo extraordinario. A continuación te mostramos las mejores de ellas.

Web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

Una de las formas que tenemos de comprobar los décimos es con la web oficial de la organización, que en este caso es Loterías y Apuestas del Estado. En la web se va a tener que introducir el número que estás jugando junto al dinero que te costó. Es importante comprobar que en la fecha aparezca el 6/1/2025.

RTVE

La radiotelevisión pública también ha preparado una web especial para poder realizar el seguimiento del sorteo del niño. En la cabecera de la misma se puede encontrar el listado de premios que se van actualizando en tiempo real, y en la parte inferior el comprobador para introducir el número. Al momento te dirá si te corresponde algo de dinero o no.

Lotómetro

Otra web que está destinada a aquellas personas que tienen más de un décimo es la creada por La Sexta y que se llama Lotómetro. Dispone de un buscador muy sencillo en el que se pueden ir metiendo todos los números que tengas en tu poder y en el caso de que toque uno te puede saltar el aviso al momento al quedar en la caché.

TuLotero

TuLotero también te permite agregar todos los números que tienes en tu poder para recibir los avisos automáticamente cuando alguno pueda salir premiado. Como en el caso anterior, es ideal sobre todo cuando se tienen muchos números en tu poder.

Comprobar en los periódicos online

Por último, no debemos olvidarnos de la prensa generalista de tirada nacional. En su página web vamos a poder encontrar en la mayoría una herramienta para poder comprobar los números y estar informados también de donde se está repartiendo el premio que ha salido.

Comprueba los décimos con el móvil

Loterías SELAE: la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado y que está creada con el único fin de saber si tienes un décimo ganador de la lotería o no. Tiene un diseño muy sencillo e intuitivo para realizar estas comprobaciones. Se puede descargar para iOS y Android con su APK.

TuLotero: una de las mejores aplicaciones que vamos a poder encontrar para comprobar y consultar los sorteos de lotería. Con la cámara del móvil o la tablet se escanearán los décimos y se guardarán en su base de datos. Se puede descargar para iOS y Android.

Hay que recordar que en caso de ser agraciado con algún premio en este sorteo, se va a tener que reclamar en un plazo máximo de tres meses.

