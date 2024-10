El creador de uno de los cursos más populares de Python explica el problema de los cursos online y propone una solución

Como usuaria desde hace más de una década, considero que los cursos online son una auténtica bendición: te permiten ahorrar tiempo y dinero en desplazamientos (incluso, tener que cambiarte de ciudad y de país) para poder formarte en centros educativos de todo el mundo, algunos de lo más prestigiosos. Tampoco tienes que estar atada al horario determinado de las clases presenciales, sino que los cursas cuando tienes disponibilidad. Y si además son cursos gratis, mejor que mejor.

Pero ni todo es susceptible de aprenderse online y aunque sea a distancia, hay desafíos inherentes al formato. Por ejemplo, sobre el papel la programación es la candidata perfecta para aprenderse a través de un curso online, pero ni con esas. De hecho, Ardit Sulce es escéptico sobre el aprendizaje a través de internet y tiene razones de peso. No es una persona cualquiera: es quien está detrás de uno de los cursos más exitosos de Python en Udemy.

No vas a aprender a programar online (solo) viendo vídeos

Como explica este programador, creador e instructor de cursos de programación, algunos de ellos tan buenos (atendiendo al feedback) de 'The Python Mega Course' en un hilo abierto por él mismo en Reddit, 'no puedes aprender simplemente viendo y replicando lo mismo.' Con esto se refiere a una persona que no sabe programar, ve ejemplos y los repite.

La única excepción para Sulce es que tengas una sólida base de lenguajes de programación, en cuyo caso bastaría con familiarizarse con la sintaxis del nuevo lenguaje, para lo que un curso online bastaría. Pero si eres una persona que no sabe de programación, pone en duda la utilidad de los cursos online.

Este programador pone encima de la mesa uno de los grandes problemas de esta formación y también propone la solución: hacer proyectos por tu cuenta. Con esto se refiere a conocer los requisitos, investigar el problema y prepararte para la frustración. Explica que será esa incomodidad lo que nos pondrá en modo de resolución de problemas para aprender cosas nuevas que se arraiguen en nuestra mente, en lugar de la comodidad de ver vídeos de alguien que te lo da masticado.

Esa es la razón que le llevó hace un par de años a crear un curso íntegramente centrado en proyectos. ¿El problema? Que ese tipo de cursos prácticos asustan a la gente. Después de todo, ver vídeos y repetirlos es mucho más cómodo, pensar por ti misma supone todo un desafío.

