La Velada del Año 5 de Ibai: cómo verla en directo, horarios, combates y artistas

Uno de los eventos del año en el mundo del internet ya lo tenemos aquí. Hoy, sábado 26 de julio de 2025 se celebra 'La Velada del Año 5', un macro evento organizado por el creador de contenidos Ibai Llanos que este año se ha alejado bastante del mundo de los streamings. Este evento reúne a una gran cantidad de influencers de diferentes nacionalidades que se suben a un ring y demuestran todo lo que han entrenado en estos meses.

Esta es la primera edición que sale de Madrid y Cataluña para aterrizar en el sur, concretamente en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Algo que ha generado muchas dudas por las altas temperaturas que se esperan, aunque Ibai Llanos ha prometido tomar diferentes medidas para paliar sus efectos, así como alargar el evento hasta bien entrada la madrugada.

Dónde ver la Velada del Año 4

Si no has podido hacerte con una entrada (aunque han estado disponibles hasta hace bien poco) o simplemente no has querido acudir al evento, lo vas a poder seguir en detalle desde casa. Y es que de manera gratuita se va a poder ver el directo a través del canal de Ibai en Twitch.

Se va a poder seguir tanto a través de su página web en un ordenador, pero en móvil se va a poder descargar la aplicación en Android o iOS. Pero también nos podemos encontrar la posibilidad de descargar la aplicación en Smart TV o enviar el contenido del móvil a la TV a través de AirPlay o Chromecast.

Aunque lógicamente el miedo de que la plataforma no aguante un directo con tal cantidad de personas conectadas siempre está ahí. De momento no hay velada donde no haya habido algún 'susto' con la retransmisión.

Otro de los inconvenientes también pueden ser los anuncios que hay en la plataforma. Ante estos casos se puede optar por suscribirse al canal de Ibai a través de Amazon Prime (que solo se puede hacer desde un ordenador) o adquiriendo Twitch Turbo.

Horarios de La Velada del Año 4

Esta nueva edición de La Velada tiene diferentes novedades muy importantes. La primera de ellas está en la hora de inicio del evento como tal, que normalmente era a media tarde. En este caso arrancará mucho más tarde con el objetivo de evitar las horas de más calor en Sevilla y en pleno verano. Es por ello que el horario de inicio será el siguiente:

España: 19:30.

Argentina: 14:30.

México: 12:30.

USA (Nueva York): 13:30.

Colombia: 13:30.

Chile: 13:30.

Ecuador: 12:30.

Venezuela: 13:30.

La segunda novedad es que también se terminará mucho más tarde, bien entrada la madrugada. En este caso, la normativa local de Sevilla permite que el evento se pueda alargar durante la noche, no como ocurrió en Madrid, donde ya se presentaron problemas.

Quién pelea en la Velada del Año 5

Para poder seguir el evento, también es importante tener en cuenta los diferentes combates que se verán a lo largo de toda la tarde-noche.

Primer combate: Pereira vs Rivaldios.

Segundo combate: Perxitaa vs Gaspi.

Tercer combate: Abby vs Roro.

Cuarto combate: Andoni vs Carlos Belcast.

Quinto combate: Alana vs Ari Geli.

Sexto combate: Viruzz vs Tomás Mazza.

Séptimo combate: TheGrefg vs Westcol.

Artistas de la Velada del Año 5

Además de los combates de boxeo, en todas las ediciones hemos visto también diferentes actuaciones musicales. Los artistas que actuarán serán

Myke Towers.

Grupo Frontera.

Los del Río.

Eladio Carrión.

De La Rose.

Aitana.

Melendi.

