Si quieres aprender Python desde cero y no has programado nunca antes, este es uno de los mejores libros gratis que puedes descargar

De todos los lenguajes de programación que hay, Python es sin lugar a dudas uno de los más interesantes entre otras cosas porque suele siempre entre los más demandados y con más salidas, sirva como ejemplo esta lista de 2025. Aunque puedes optar por métodos de aprendizaje más clásicos, puedes aprender Python gratis desde cero y en tu casa, ya sea con un curso gratis online o con un buen libro.

Entre las ventajas de Python está su condición de lenguaje de programación multiplataforma, potente y moderno, pero si hablamos desde un punto de vista del aprendizaje, resulta relativamente fácil hasta si no tienes mucha experiencia picando código. De hecho, hay libros buenísimos para iniciarse desde cero hasta en castellano. Pero si sabes inglés, aquí tienes otra joya en forma de libro gratis esencial para iniciarse en Python.

Think Python es el libro para iniciarse de verdad, aunque nunca hayas programado

Algo que agradezco enormemente a mis padres es lo rápido que se percataron de mi amor por los ordenadores y me llevaron a diferentes cursos para aprender diferentes áreas, lo que me hizo tener claras las nociones de Q-Basic con poco más de 10 años. No es que haya usado mucho este vetusto código después, pero sí que me sirvió para preparar la cabeza para la programación.

Y esto es clave: los diferentes códigos tienen su sintaxis y particularidades, pero en esencia programar consiste en descomponer el problema en otros más pequeños y abordables. A partir de aquí ya tienes la base y puedes aprender otros códigos en función de tus gustos o la empleabilidad. Pero, ¿qué pasa si nunca has programado y quieres iniciarte? Pues ese es el punto de partida de 'Think Python: how to think like a computer scientist': aprender a pensar como un informático o informática, ya seas principiante o si ya lo habías intentado y se te había atragantado.

La tercera edición de la obra de Allen B. Downey está disponible en GitHub para leer completamente gratis en su versión online, si bien también tiene enlaces para comprarlo para conseguir la versión física en plataformas como Amazon. Entre las novedades de esta última edición es que viene con más ejercicios, hay sugerencias para programar con ayuda de ChatGPT y profundizar y que puedes leer el texto, ejecutar el código propuesto y trabajar todo a la vez desde el ordenador valiéndote de la plataforma Colab. Además, vienen las soluciones, un recurso ideal tanto para profesorado como para el autoaprendizaje.

