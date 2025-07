Ya jubilado, Bill Gates ha vuelto al trabajo en la startup de su hija dando una lección a los CEOs: hay que estar en primera línea

Hace años que Bill Gates dejó de ser CEO de Microsoft y se ha centrado más en su labor filantrópica, pero eso no significa que haya dejado del todo la tecnología. Sin ir más lejos, sabemos que a Satya Nadella le gusta involucrarle en investigaciones y planes de producto. Porque al cofundador de Microsoft le gusta estar ahí cuando tiene algo interesante entre manos. Sabemos que Bill Gates no va a dejar herencia a sus hijos, pero eso no significa ni mucho menos que vaya a desatenderlos.

De hecho, va a ayudar a su hija con uno de sus activos más valiosos: su experiencia y conocimientos. Phoebe Gates ha empezado una empresa y va a contar con su padre para llevarla a buen puerto. Eso sí, habida cuenta de la trayectoria del multimillonario, lo suyo sería pensar en convertirlo en una especie de asesor para tomar las decisiones importantes y difíciles, pero no: Bill Gates será asesor de atención al cliente de lujo.

Bill Gates ficha por Phia, el "Booking de la moda"

Phoebe Gates se ha asociado con su compañera de Stanford Sophia Kianni para desarrollar Phia, una app y una extensión para Chrome de moda cuya misión es escanear más de 40.000 páginas web en busca de las mejores ofertas, promover la compra de segunda mano y orientar a usuarios y usuarias hacia adquisiciones más sostenibles. Algunos medios como NYT se refieren al proyecto de Gates Junior como el "Booking de la moda".

Juntar las ofertas, la moda y la sostenibilidad parece una buena idea sobre el papel, pero como resume Jeux Video, el proyecto necesitaba de un empujón mediático. Darse a conocer. Y aquí es donde entra en escena Bill Gates: durante un día el cofundador de Microsoft ocupó el puesto de asesor de atención al cliente de Phia durante un día. Bill Gates cuenta en un post de LinkedIn que "Cuando tu hija te pregunta si estarías dispuesto a trabajar en el servicio de atención al cliente de su startup, la única respuesta posible es sí".

Y eso que a priori no parece que la moda sea lo suyo. De hecho, mientras otros millonarios colecciones prendas y accesorios de lujo, lo suyo son los modestos y funcionales Casio. Vamos, que ese día si tenías dudas con algo de Phia, igual te encontrabas con Bill Gates al otro lado dándote consejo. Pero el verdadero efecto de esta incorporación fugaz fue la publicidad.

No obstante, en esa extensa publicación de LinkedIn el filántropo dejaba un valioso consejo para otras personas que estén emprendiendo un negocio:

He dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre cómo la tecnología puede hacer que los sistemas sean más eficaces, más justos y más accesibles. Pero con los años he aprendido que la mejor manera de entender cómo funciona algo —o dónde está el problema— es ir directamente a hablar con las personas que lo utilizan.

En definitiva, que Bill Gates anima a CEOs y emprendedores a bajar al barro y acercarse a sus usuarios y usuarias de sus servicios. Es decir, estar en primera línea para entender mejor sus problemas y necesidades.

