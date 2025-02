Los multimillonarios como Bill Gates tienen claro lo que harán con su herencia y no es dejársela a sus hijos

El dinero guardado en el banco no parece una filosofía que se corresponda a los grandes multimillonarios. Este es el caso de Bill Gates que tras cosechar una gran fortuna y tener los primeros puestos entre las personas más ricas del mundo, ha ido cayendo poco a poco, según vemos en Forbes.

Y no es que se haya ido a comprar varias mansiones seguidas o sus inversiones han ido mal, sino que es el propio Gates el que ha cogido parte de su patrimonio para donarlo. En concreto, vemos como su propia fundación, creada con su exesposa, ha donado ya 100.000 millones de dólares. Y esto viene del 99% de su fortuna.

Bill Gates quiere dejar su legado en la sociedad tras morir

Ahora mismo, en España una de las grandes preocupaciones que pueden tener las personas que tienen ya 40-50 años es la necesidad de tener un patrimonio que dejar a sus hijos en herencia. Esto quiere decir trabajar para cosechar unos ahorros o comprar una casa que puedan tener los descendientes más adelante. Pero los grandes millonarios no piensan así.

El propio Gates no tiene pensamientos de dejar su gran fortuna a sus hijos. Pero no está solo en estos planes. Otras grandes personalidades como Warren Buffet o Mark Zuckerberg también han informado que no piensan dejar en herencia todo lo que tienen ahora mismo en su poder.

Gates afirmaba en la presentación de su libro 'Source Code: My Beginnings' que obviamente un pequeño porcentaje de la fortuna irá para los descendientes. Pero nada de dejarle los 107.000 millones de dólares con los que cuentan. Pese a que garantizará, aunque sea con un 1% de su fortuna (1.070 millones de dólares) que sus hijos no sean pobres, el resto de la fortuna irá a otros fines.

Estos fines son los que su fundación gestiona como son los proyectos filantrópicos alrededor del mundo. Todo esto con unas donaciones que se acercan a los 100.000 millones de dólares. De esta manera, trata de regalar al mundo su fortuna como una compensación por todo lo bueno que le ha dado a el.

Incluso hay un club que tiene la misma filosofía, que se llama The Giveng Pledge. En este podemos encontrar diferentes personalidades como por ejemplo Mark Zuckerberg o Elon Musk que están dispuestos a devolver a la sociedad todo lo que ha recibido.

Imagen | Gatesnotes

