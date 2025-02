"Pensé que estaba a un error de la muerte": Bill Gates reconoce que le costó ver a Microsoft como 'un éxito' en sus primeros años

Hace ya casi de 50 años que Microsoft se fundó y marcó un antes y un después en el mundo tecnológico junto a otras empresas como por ejemplo Apple. A lo largo de toda su historia sin duda son muchos los momentos que quedarán almacenados en la memoria de todos los responsables que hicieron crecer a la compañía como por ejemplo Bill Gates.

Buenos y malos recuerdos es lo que se almacenará, ya que Bill Gates en muchas ocasiones ha admitido errores a la hora de gestionar su compañía o el propio Satya Nadella se arrepiente de eliminar Windows Phone.

Bill Gates analiza sus inicios en Microsoft

Los principios no son para nada fáciles. Esto es algo que se aplica a cualquier empresa que comience a funcionar en nuestro paradigma actual, puesto que ninguna sabe que en un futuro va a ser un gran referente en su sector como ha sido el caso de Microsoft.

En un artículo publicado por la CNBC se recogen las palabras de Gates de su nuevo libro llamado 'Source Code'. En este reconoce que no estuvo tranquilo con la compañía hasta el año 1998. Es decir, hasta que no pasaron 11 años desde que Microsoft salió a bolsa y recaudara 61 millones de dólares por día su fundador no pudo respirar tranquilo con lo que había creado.

“No fue hasta finales de los 90 que me di cuenta de que podía cometer algunos errores y estar bien. Hasta entonces, pensaba que estaba a un error de la muerte. Esa era mi mentalidad” explica Bill Gates. De esta manera se puede ver la angustia que podía llegar a tener Gates encima con Microsoft ya que no se permitía tener ni un error.

En su mente tenía que un error podía suponer que la empresa colapsase totalmente y cayera todo lo que había construido. Pero pese a diferentes errores como por ejemplo el haber renunciado a Android, algo categorizado como su peor error, la compañía sigue liderando los ránkings de empresas más exitosas del planeta.

Pero igualmente Gates estaba convencido de que la empresa que había fundado estaba a punto de ser un fracaso absoluto. Pese a tener grandes resultados a sus espaldas. Y precisamente el hecho de ser un jefe intenso y exigente durante su primer mandato en Microsoft hizo que no pudiera disfrutar del éxito que estaba cosechando.

Esto es algo que nos permite ver que Microsoft también es una compañía "humana" que contaba con diferentes inquietudes en su nacimiento y su expansión por el mercado. No fue hasta que estuvo bien consolidada en el mercado cuando su fundador ya pudo respirar con la máxima tranquilidad.

