eFilm, cinco años después: así es la experiencia de este catálogo inmenso en préstamo para ver películas gratis y de forma legal

Puede que Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Vídeo o la recién llegada SkyShowtime rivalicen por tu suscripción, pero la realidad es que si quieres ver cine gratis en streaming hay grandes alternativas como RTVE Play o eFilm, un servicio gratuito y legal de "préstamo" de películas, series, documentales, conciertos lanzado que tiene un lustro de vida y para el que solo necesitas tener un carnet de biblioteca pública de algunos municipios o comunidades autónomos. No cuesta un euro, tiene un catálogo inmenso y puedes ver las películas unas cuantas veces al mes.

Durante la pandemia ya os hablamos de eFilm, pero han pasado tres años, el sector ha evolucionado, han aparecido más actores y estamos en plena guerra del streaming, así que hemos vuelto a probar este servicio de préstamo de películas, series y documentales gratis de la red de bibliotecas del estado.

¿Cómo funciona eFilm?

Los tiempos han cambiado y si bien todavía puedes ir a la biblioteca a coger en usufructo un libro, una película o un CD, también puedes hacerlo de forma digital. Para tal fin lo único que necesitas es tener un carnet de la biblioteca, que por cierto ahora ya no es físico: te acercas a la que tengas más cerca, facilitas tus datos y te darán un usuario y contraseña que te servirá tanto en físico como en digital. Así que resumiendo, necesitas internet y ser de una biblioteca.

Después solo tienes que acudir a la web de eFilm, introducir tus datos y seleccionar tu plataforma. Importante: yo me hice socia en una biblioteca de Madrid y solo me deja acceder a la plataforma CineMadrid y solo a esa (ni siquiera a eFilm Torrelodones, que está en la misma provincia), así que dependeremos de su banco de contenidos.

Atendiendo a sus plataformas, eFilm está disponible en algunas comunidades autónomas, provincias concretas o incluso solo municipios: Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Castilla - La Mancha, La Rioja, Comunidad Autónoma Vasca, Canarias, Navarra, Extremadura, Cantabria, Asturias, Extremadura, Zaragoza y Huesca, Murcia, Illes Balears, Vigo, Torrelodones y Porriño.

Una vez dentro me encuentro con una interfaz que en diseño no está demasiado alejada de las plataformas de streaming mainstream y un buscador que me ha sorprendido por lo exhaustivo que es. Eso sí, ofrece una experiencia de navegación y reproducción (calidad) por debajo de lo comercial. Teniendo esto en cuenta, es importante recordar que se trata de una plataforma totalmente gratis y legal y que si tienes "suerte" con el catálogo de tu plataforma, es capaz de rivalizar con las grandes.

Los préstamos funcionan de forma similar a los de la biblioteca. Así, tienen una duración temporal de 48 o 72 horas (puedes comprobar mirando tu perfil), pero no existe la limitación física de no estar disponibles porque estén ya prestados. Cada biblioteca ofrece una cantidad diferente de préstamos, pudiéndose recargar de forma diaria, semanal o mensual. Es decir, que cada vez que veas algo, estarás consumiendo un préstamo.

En cada película que seleccionemos podremos visualizar la calidad, en qué medios se puede reproducir, idiomas de audio y subtítulos (aunque en algunos casos sorprende la escasez). Así, cuando tengamos claro qué ver y pulsemos sobre 'Ver película', el paso siguiente será confirmar el préstamo.

Experiencia de visionado

Según eFilm, los requisitos técnicos para utilizar eFilm es tener un dispositivo con navegadores Chrome 69 o posterior, Firefox 70 o posterior, Opera 60 o posterior y también funciona con Windows 8 y posterior, Android 7 o posterior y ojo, versiones anteriores a iOS 13, ya que explican que en versiones superiores "Apple ha quitado el soporte para nuestro Player, por lo que, de momento, nuestro contenido no se puede visualizar en estos dispositivos".

Por calidad de imagen y experiencia, lo más recomendable es ver eFilm en dispositivos como tablets, móviles o en el ordenador. ¿No puedo verlo entonces en la TV? Sí, tirando de cable HDMI o más cómodo: haciendo uso del Chromecast para lanzar contenido desde los dispositivos anteriormente mencionados.

Porque uno de los grandes handicaps de eFilm es que su resolución es baja respecto a lo que estamos acostumbrados con el streaming. Así, incluso películas modernas como 'Maixabel' (Iciar Bollaín, 2021), están en definición estándar y solo algunas alcanzan el HD (es el caso de 'Billy Elliot'). No obstante, pasados unos segundos tras la carga, la reproducción es fluida y en un monitor de 2560x1080 como el mío la calidad es decente. Enviándolo a un televisor de 55 pulgadas 4K la experiencia sigue siendo fluida, pero se aprecia más el bajón en calidad de imagen.

Lo mejor: su catálogo

Teniendo en cuenta que es gratis, lo mejor de eFilm es su catálogo de películas. Si echamos un vistazo rápido al Inicio descubriremos listas como 'Las grandes olvidadas de los Oscar', 'Los Oscar', una lista centrada en la Berlinale y otra en los Goya, recopilaciones de temática como el amor, una lista infantil y familiar... hacer scroll hacia abajo te puede llevar hasta el Día Internacional del Cine Indio. Dentro del área de películas puedes seleccionar por género o si quieres películas, documentales, cortos o conciertos. Hay una zona de Directores, pero habiendo nombres como Woody Allen o

Y se guarda un as en la manga: algunas películas de Filmin. Así, quien esté registrado en Filmin puede ver un número limitado de títulos al mes (establecido por cada biblioteca). Aunque una parte importante del catálogo de filmin está presente en eFilm, no encontrarás los últimos estrenos. Si te gusta el cine, tienes una joya al alcance de la mano, aunque de nuevo insistimos: dependerá de a qué plataforma tengas suscripción.

Vas a encontrar un filón de potenciales películas interesantes para ver en su blog. Desde las mejores películas recomendadas a su top de películas pasando por una selección específica para el día del padre o para el día de la mujer, entre otras.

No obstante, esa propuesta tan potente se desmorona área de Series, con algunas clásicas históricas como 'Fortunata y Jacinta', 'La Regenta', 'Cañas y barro' o 'Los pazos de Ulloa' o la mítica infantil 'Marco'.

Una interfaz que sigue mejorando

Buscando Marvel en eFilm

Aunque la sección de Inicio, la página principal de Películas y el blog nos pueden dar horas y horas de entretenimiento con grandes títulos pendientes de ver, más pronto que tarde acudiremos a su buscador. Y si buscas algo más que por el título, lo mejor es entrar en el buscador avanzado, que tiene útiles filtros por tipo de contenido, valoración mínima, el año (¡desde el año 9!), la clasificación por edad, idomas y subtítulos. De hecho el buscador estándar puede ser interesante para clicar directamente en lo que buscamos, pero por su forma de funcionar hace que perdamos información.

Aunque no puedes cribar por intérpretes y por quién dirige la película de forma directa, pero basta con buscar Meryl Streep o Sofía Coppola para dar con sus filmes. Una mejora respecto a nuestra prueba de hace un par de años es que si buscas 'Marvel' también es capaz de encontrar en su catálogo películas de la franquicia. Usando el ordenador la experiencia de búsqueda es buena, pero en otros dispositivos más sencillos como la tablet o el móvil, no tanto: la interfaz no simplificada pasa factura.

No obstante, a la interfaz le sigue haciendo falta un buen lavado de cara. Por ejemplo, navegando con el ordenador no es capaz de abrir varias pestañas al clicar con el botón derecho y cuando tocas sobre las diferentes secciones transcurren varios segundos hasta que se ejecuta la orden. Asimismo, a veces va un poco a trompicones.

Concluyendo: sin ser perfecto, eFilm es una magnífica alternativa para amantes del cine donde van a encontrar joyitas de Filmin, grandes clásicos, películas indie y mucho más a coste cero.

En Genbeta | Cada vez es más difícil saber qué ver en Netflix, HBO Max, Prime Video o Disney+: así puedes descubrir joyas ocultas