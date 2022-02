Esta función de Google Meet es perfecta para comprobar cómo es tu pronunciación en inglés y mejorarla

A día de hoy, la tecnología cuenta con muchísimas funciones que no utilizamos por desconocimiento. Otras veces, conocemos las funciones, pero no se nos ocurren usos útiles para nuestras necesidades. En ese sentido, poca gente usa este truco de YouTube para buscar en un vídeo, y poca gente utiliza los subtítulos de Google Meet. No porque no se conozcan, sino porque no se necesitan cuando hablamos en nuestro idioma, que es en el que solemos comunicarnos.

Pero, como nos recuerda Pepe Robles en Twitter, dado lo bien que funcionan como forma de transcribir lo que decimos en inglés (y en otros idiomas, pero en la lengua de Shakespeare el reconocimiento es mejor), la función de subtítulos es ideal para practicar el speaking y comprobar si la máquina nos entiende. En caso de que sí, lo normal es que un interlocutor también lo haga.

Puedes practicar tu speaking de forma fácil y gratis



1 - Abre google meets

2 - Entra en nueva reunión

3 - Activa los subtitulos

4 - Habla



Si ves que va generando bien las frases vas por buen camino y otra persona puede entenderte pic.twitter.com/TTAGh9UkQw — Pepe Robles ♻️ (@NavisCode) February 12, 2022

Un vistazo a… 11 PROGRAMAS y APPS GRATUITAS de VIDEOLLAMADAS

Cómo usar los subtítulos

Para usar los subtítulos, lo primero que tenemos que hacer es iniciar una llamada en la que estemos solo nosotros. No pasa nada si hay más gente que se una, pero si habla, también veremos una transcripción de lo que digan. Para comprobar si Google nos entiende, tendremos que pulsar el botón de subtítulos, que aparece a la derecha del botón para activar y desactivar cámara, y a la izquierda del botón de compartir pantalla.

Una vez lo pulsemos, podemos elegir en qué idioma queremos que Google Meet nos transcriba lo que decimos nosotros y el resto de participantes de la videollamada. Por defecto, tendremos español o inglés, pero también podremos elegir alemán, portugués o francés. Al activar el botón se marcará en azul y comenzará a mostrar en texto todo lo que vayamos diciendo, en tiempo real.

Prueba de subtítulos en inglés.

Prueba con subtítulos en español.

Como vemos, el proceso para usar la función y comprobar qué tal nos entiende es sencillo, y gratuito. No es como tener un tutor, pero ayuda. Puede tener fallos como ha tenido con nosotros, poniendo puntos y comas, pero también puede deberse a que hemos sido algo más lentos de lo que cabría esperar, y quizá Meet ha entendido que estábamos haciendo una pausa. Como forma de mejorar la función, quizás Google pueda ofrecernos un archivo donde se registre toda la transcripción.