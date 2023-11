Esta web es una joya para descubrir nuevos géneros musicales: así funciona Every Noise at Once

Hoy día podemos encontrar numerosas herramientas para descubrir música nueva. Y es que hay vida más allá de tu lista de descubrimiento semanal de Spotify. A veces es complicado saber por dónde empezar, pero Every Noise At Once quizás te pueda servir como primer paso.

Esta página web recopila miles de géneros y subgéneros musicales en forma de mapa de términos para que puedas seleccionar el que quieras y escuchar un breve fragmento representativo del género musical en cuestión. La web cuenta con una serie de herramientas que te permitirán descubrir nueva música al instante, sobre todo porque se basa en estímulos inmediatos, convirtiéndose en una biblioteca de música esencial.

Una web que recopila más de 6.000 géneros musicales

Contamos con miles de formas para descubrir nueva música, aunque esta web lo hace de forma bastante original. Si no la conocías, lleva bastante tiempo circulando por Internet, y se trata de toda una biblioteca de términos a los que podrás acceder con tan solo hacer clic y escuchar fragmentos musicales que representen el género en cuestión.

En la actualidad, la lista se compone de 6.281 géneros musicales, y hay varias formas para interactuar con la web. Para ello puedes simplemente pinchar en algún género manualmente, utilizar su herramienta para reproducir géneros de forma aleatoria, o incluso utilizar su propio buscador, introduciendo el nombre del artista o el género.

Si buscas por el propio nombre del artista, la web te lanzará todos los géneros musicales asociados al mismo, pudiendo descubrir bandas similares. La web responde francamente bien y es muy fácil interactuar con ella, por lo que descubrir música nueva se hace bastante sencillo.

Si te has quedado con ganas de más, la web también presenta una lista de Spotify en la que puedes escuchar un tema de cada uno de los 6.281 géneros musicales que presenta la web. De esta manera podrás escuchar los temas al completo y tener una idea más extensa de los matices de cada género.

Tal y como hemos mencionado, si te pica el gusanillo de descubrir nuevos géneros musicales y artistas, Every Noise At Once puede resultar una herramienta tremendamente útil.

Imagen | blocks

