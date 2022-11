Estas son las mejores series y películas de Netflix bloqueadas en su plan con anuncios: la publicidad no era lo peor

La compañía lanzó recientemente su plan Básico con anuncios, el cual nos ofrece la posibilidad de ver Netflix a un coste menor. Sin embargo, incluye una serie de limitaciones, entre ellas, la publicidad durante la reproducción de contenido. Nosotros tuvimos ocasión de probarlo para contarte toda la información sobre este plan.

No obstante, la publicidad no es el punto más preocupante de este plan. Y es que además de ello, también habrá series y películas que no podamos ver si estamos suscritos a este plan. De esta manera, mucho del mejor contenido de la plataforma estará restringido. En este artículo hemos realizado una lista con el contenido más destacado que no podremos ver en el plan Básico con anuncios de Netflix.

Los anuncios molestan, pero hay otro aspecto importante a tener en cuenta

Según la compañía, el hecho de que haya algunas series bloqueadas en este plan se debe a 'un problema de licencias', por lo que Netflix debe de renegociar algunos acuerdos si quiere seguir incluyendo algunas de sus series y películas mejor valoradas en este plan.

Aquellas películas y series que no estén disponibles en este plan, contarán con un icono de candado en la esquina de su imagen destacada. Es la única manera de saber si el contenido está bloqueado, ya que la compañía no ha ofrecido una lista completa de todo lo que no se puede ver por el momento.

Si intentamos abrir el contenido, Netflix nos sugerirá cambiarnos a otro de sus planes para poder ver el título. La compañía asegura que en torno al 5% y 10% del catálogo completo de Netflix no se podrá ver en este plan con anuncios.

Nosotros le hemos echado un vistazo al catálogo, y bajo estas líneas hemos recopilado una lista con las series y películas mejor valoradas por la crítica que no están en el plan con anuncios de Netflix. Cabe mencionar que hay muchas más, pero os hemos dejado una lista con las más destacadas.

Series que no están en el plan con anuncios de Netflix

The Office

Vikingos

Suits

Brooklyn Nine-Nine

The Last Kingdom

Downtown Abbey

House of Cards

Arrested Development

The Defiant Ones

The Good Place

Happy!

New Amsterdam

El marginal

Películas que no están en el plan con anuncios de Netflix

Regreso al futuro

Regreso al futuro III

Gladiator

El precio del poder

Tiburón

E.T

Shrek

Brokeback Mountain

Lost in translation

Saga Crepúsculo

El gran Lebowski

Cincuenta sombras de Grey

Múltiple

Sicario

8 Millas

El lobo de Wall Street

Las crónicas de Riddick

La teoría del todo

Infiltrado en el KKKlan

Invencible (Unbroken)

American Gangster

Otras limitaciones importantes a tener en cuenta

Además de la publicidad y la limitación de contenido, también hay otras restricciones que merece la pena mencionar para aquellos que estén interesados en el plan. Por un lado, está limitado a 720p de resolución como máximo, y además, tampoco es posible ver contenido offline. Junto a esto, cabe mencionar que el plan está limitado a un único dispositivo, por lo que no es posible reproducir Netflix de forma simultánea en otros dispositivos.

El plan Básico con anuncios de Netflix tiene un coste de 5,49 euros al mes, un coste aún superior si compartes el gasto de una cuenta Premium con otros tres miembros. Queda pendiente saber cómo quedarán las cosas una vez Netflix ejecute su plan para limitar el compartir una cuenta con personas fuera del hogar.