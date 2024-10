Estas son las ramas y grados de FP que recomendaría estudiar a mi hijo: hay sueldos de hasta 4.000 euros

La millennial que escribe estas líneas cumplirá 40 años en 2025 y aunque no ha tenido descendencia, sí que tiene amigos y amigas que lo han hecho y sobris a los que recomendar algo que en su momento no pensó demasiado: estudiar una FP. No me arrepiento de haber ido a la universidad y cursar una ingeniería, aunque en su momento lo hice por inercia, me supuso un gran esfuerzo y me encontré con lo que lo que estudiaba era demasiado teórico y poco práctico y desde luego, no tiene demasiado qué ver con mi trabajo actual (aunque siempre ayuda).

Una de las razones que me empujó a ir a la universidad era la posibilidad de tener un trabajo estable y con buenas condiciones. No valoré la FP y me arrepiento, más sabiendo que hay ramas con una empleabilidad altísima cercana al 100% incluso tras haber concluido tus estudios y que los sueldos pueden llegar tranquilamente a los 30.000 euros en función de la FP que elijas.

Aunque la mayoría de estudios con más salidas se encuentran en las ramas de Administración, Informática, Sanidad y Servicios sociales, hay cuatro que están de moda últimamente y por las buenas condiciones de los futuros trabajos: Química, Fabricación Mecánica, Instalación y Mantenimiento y Electricidad y Electrónica.

Química

En la rama de la química hay algunas FP tan valoradas como 'Planta Química' o 'Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines', donde en este último caso puede aspirar a sueldos de hasta 4.000 euros.

Estudiando una de las FP dentro del área de química podrás trabajar en el área de producción, recepción, expedición, acondicionamiento, logística y servicios auxiliares tanto en industrias químicas de base como de transformación. Así, destaca la industria farmacéutica y cosmética.

Fabricación mecánica

Si lo que quieres es tener trabajo desde el principio, la FP de 'Mecanizado' es una magnífica opción para conseguirlo. De hecho, hay quien consigue trabajo incluso antes de terminar su formación. También es una buena idea apostar por los grados de 'Soldadura y calderería' o 'Programación de la Producción en la Fabricación Mecánica' o 'Programación de la Producción en el Moldeo de Metales'.

Con estas formaciones profesionales podrás trabajar en el sector de la construcción de maquinaria y equipos, de materiales, eléctrico, electrónico y en general, en el sector industrial.

Instalación y Mantenimiento

Dentro de este sector hay tres FP a tener especialmente en cuenta: 'Instalaciones de Producción de Calor', 'Mantenimiento Electromecánico' e 'Instalaciones Frigoríficas y de Mantenimiento'. Ojo porque además estos están dentro de la FP de grado medio, por lo que ni siquiera tendrás que cursar bachillerato o equivalente. Este tipo de grados son poco demandados por estudiantes pero sí por las empresas.

En cuanto a la FP de grado superior, destacan 'Mecatrónica Industrial' y 'Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos'. Con estos trabajos podrás desempeñar tu labor profesional en líneas automatizadas, proyectos y gestión y supervisión de montaje de maquinaria y equipo industrial.

Electricidad y electrónica

En esta rama son recomendables desde el grado medio de 'Instalaciones eléctricas' y 'Mantenimiento de infraestructuras de telecomunicación en edificios'. Con ambos podrás trabajar con maquinaria eléctrica, domótica, sistemas automatizados e instalaciones eléctricas de baja tensión.

En el caso de la FP Superior, presta atención al de 'Automatización y Robótica Industrial', donde podrás aspirar a sueldos por encima de los 2.000 euros.

