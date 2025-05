Así se creó la primera 'distribución': Linux 'a pelo' era demasiado difícil de instalar

Cuando se menciona el nacimiento de Linux, la mayoría de los aficionados a la informática son capaces de recordar que Linus Torvalds fue el creador de este sistema operativo que inició una revolución en el mundo del software libre. Sin embargo, Torvalds sólo creó y distribuyó el núcleo (kernel) del sistema, inusable por sí mismo.

Las diferentes colecciones de software que acompañan al kernel y permiten usarlo es lo que ahora llamamos 'distribuciones' (o 'distros'), e incluyen entre sus filas ejemplos famosos como Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE, Mint, etc. Sin embargo, pese a la importancia de éstas, pocos serán los usuarios que recuerden cuál fue la primera distribución Linux que se difundió... y mucho menos quién la creó.

Solventemos este injusto desconocimiento: la primera 'distro' funcional y pública de Linux fue 'MCC Interim Linux', y su creador es Owen Le Blanc. Conozcamos un poco su historia.

Los primeros días de Linux

Como comentábamos, en 1991, cuando Torvalds liberó el primer kernel de Linux, los usuarios no contaban con herramientas que facilitaran la instalación y uso del SO: sólo se ofrecían 'imágenes' (archivos .img, similares a los .iso, no hablamos de lo que suele entenderse por "imagen") básicas de disco de arranque y raíz del sistema.

Ah, y exigía contar con copias tanto de MS-DOS como de MINIX (el sistema Unix que Linux pretendía 'clonar') para preparar el sistema y crear particiones.

Y, tras eso, cada usuario interesado debía armar su sistema operativo casi desde cero, recolectando binarios, herramientas, y configurando a mano todo lo necesario para que el sistema funcionara. Era un proceso arduo y poco amigable con los usuarios inexpertos, incluso para los estándares técnicos de la época.

¿Quién es Owen Le Blanc?

Ante este panorama, Owen Le Blanc (empleado del Centro de Computación de la Universidad de Manchester entre 1985 y 2016) se propuso facilitarle el trabajo a sus contemporáneos, sentando las bases de lo que hoy entendemos como una 'distribución' de Linux.

En su puesto de trabajo, Le Blanc se había especializado en computación científica, trabajando con arquitecturas como CDC 7600, Cyber 170/730 y HP 9000, lo que lo llevó a explorar sistemas Unix como HP-UX, Xenix y MINIX. Su interés por Unix lo acercó a Linux cuando Torvalds hizo su famoso anuncio.

Y llegó MCC Interim Linux

En respuesta a esta necesidad, Le Blanc desarrolló durante los primeros meses de 1992 MCC Interim Linux en el MCC (Manchester Computer Center), una distribución que podía instalarse desde solo dos disquetes, utilizando un sistema de ramdisk y binarios tomados de una proto-distro sin nombre creada por H. J. Lu; y él mismo escribió una versión inicial del comando 'fdisk' para la gestión de particiones. El objetivo era claro: hacer que Linux fuera instalable, usable y útil en entornos académicos.

Según la documentación de MCC para la versión 0.99.p10+, el sistema permitía instalar Linux en 12 máquinas 386-SX en alrededor de una hora, una mejora significativa en comparación con los métodos anteriores.

La primera versión pública, numerada como 0.12, fue lanzada en febrero de 1992. Aunque difícil de encontrar hoy, versiones posteriores como la 1.0 y la 2.0 aún están archivadas en sitios históricos como ibiblio.org y debian.mcc.ac.uk.

Características de esta distro

A diferencia de futuras distribuciones como Slackware o Debian, MCC Interim Linux tenía un alcance limitad: incluía herramientas como GCC, GNU Awk o Emacs, todas seleccionadas por su relevancia en cursos universitarios. No buscaba ser una suite completa, y deliberadamente excluyó sistemas gráficos como XFree86, priorizando estabilidad y simplicidad.

Además, el nombre "Interim" ("provisional") reflejaba el deseo de Le Blanc y su departamento de marcar el proyecto como una solución temporal y no un compromiso institucional a largo plazo. De hecho, Le Blanc nunca vendió MCC Interim Linux ni conocía a nadie que lo hiciera...

...aunque eso no impidió que el sistema fue compartido ampliamente, incluyendo su aparición en colecciones de software como las Linux Toolkit CD-ROM de Walnut Creek. Estas colecciones, populares entre los entusiastas del software libre en los años 90, sirvieron como canal de distribución para muchas primeras versiones de Linux.

Le Blanc mantuvo actualizada su 'distro' durante cerca de siete años, hasta 1998, y durante ese tiempo recibió aportes y sugerencias de figuras clave del ecosistema Linux como Linus Torvalds, Theodore Ts'o (actual ingenierio sénior en Google y creador de los sistemas de archivos ext2, ext3 y ext4), Werner Almesberger (el creador de LILO) o Alan Cox (durante mucho tiempo, mano derecha de Torvalds).

De MCC a Debian

Le Blanc fue también un 'early adopter' de Debian, proyecto con el que simpatizó profundamente y al que promovió entre sus usuarios. De hecho, la última versión de MCC incluía herramientas de migración a Debian, anticipando su futuro como estándar para servidores y escritorios.

Después de MCC, Owen centró su atención en el soporte de servidores y usuarios en la universidad, promoviendo especialmente Debian y Ubuntu, aunque también brindó soporte a Scientific Linux (basado en RedHat) para los departamentos de matemáticas y ciencias de la computación.

¿Qué fue de Le Blanc?

Desde 2016, Owen Le Blanc se ha dedicado a la enseñanza, aunque continúa participando en proyectos de código abierto como el software de notación musical LilyPond (en calidad de mero colaborador).

Su contribución, aunque menos conocida que la de Torvalds, fue fundamental: sin un sistema que hiciera posible instalar Linux fácilmente, su expansión habría sido mucho más lenta. MCC Interim Linux abrió la puerta a las distribuciones modernas y democratizó el acceso a Linux en sus primeros años.

Hoy en día, Le Blanc critica la resistencia institucional al software libre: a pesar del bajo costo y alto potencial de estas soluciones, muchas universidades, gobiernos y empresas continúan favoreciendo software propietario por la falsa sensación de seguridad que ofrecen sus modelos de soporte.

