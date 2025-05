La histórica presentación de Linux al mundo llegó de la mano de una de las peores predicciones de la historia

En el mundo del software, pocas historias resultan tan paradigmáticas y han sido tan debatidas como la del nacimiento de Linux: lo que hoy es el núcleo de millones de servidores, smartphones y dispositivos embebidos, comenzó como un proyecto personal de un joven estudiante finlandés llamado Linus Torvalds.

Lo curioso es que su anuncio inicial no presagiaba en absoluto el fenómeno que estaba por venir. Muy al contrario, incluyó una de las predicciones más irónicamente erróneas de la historia de la informática: "Won't be big and professional like GNU" ("No será grande y profesional como GNU").

El contexto: GNU y la filosofía del software libre

Para entender la referencia de Linus Torvalds, es necesario remontarse al movimiento del software libre, liderado por Richard Stallman desde principios de los años 80: su proyecto GNU (acrónimo recursivo de 'GNU's Not Unix') tenía como objetivo crear un sistema operativo completamente libre, compatible con Unix.

A finales de los años 80, el proyecto GNU había producido muchas de las herramientas necesarias para un sistema operativo —compiladores, editores de texto, bibliotecas— pero carecía de un componente clave: el núcleo (kernel). O mejor dicho: tenían un núcleo (denominado Hurd), pero dejaba bastante que desear, al estar lastrado por graves problemas técnicos.

Esto impedía que el sistema GNU se completara. Hasta que Torvalds envío por e-mail su famoso anuncio.

El anuncio de Linus Torvalds: una carta informal con consecuencias históricas

El 25 de agosto de 1991, Torvalds publicó en el grupo de noticias (un foro / lista de correo de la época) comp.os.minix un mensaje que pasaría a la historia. Así comenzaba:

"Hello everybody out there using minix [...] I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones".

Que traducido al español viene a decir:

"Hola a todos los que usan Minix [...] Estoy haciendo un sistema operativo (gratis) (solo un hobby, no será grande y profesional como GNU) para clones de los PC x86 de IBM".

En ese momento, Linus simplemente estaba compartiendo un experimento personal: un núcleo que se ejecutaba en su propio PC y que ofrecía una alternativa a MINIX, el sistema utilizado en entornos académicos para la enseñanza de sistemas operativos.

Con él, no pretendía revolucionar el mundo del software, ni competir con GNU (o, al menos, no creía poder hacerlo en ese momento): sólo buscaba aprender y divertirse.

El auge de Linux: del hobby al motor de Internet

Contra todo pronóstico, lo que había nacido como un mero pasatiempo se convirtió en el kernel que GNU necesitaba desesperadamente. Pronto, miles de desarrolladores comenzaron a colaborar con el proyecto Linux: en pocos meses nació la primera distribución (MCC Interim Linux, de corta vida) y en pocos años, se hicieron con un hueco en el mercado varias de esas distribuciones Linux que todos conocemos hoy en día, como Slackware, Debian y Red Hat.

Su naturaleza abierta permitió que Linux creciera de forma rápida: las empresas comenzaron a interesarse en el sistema, contribuyendo código, invirtiendo en infraestructura y ofreciendo soporte profesional.

Hoy, más de tres décadas después de ese primer mensaje, Linux es:

El sistema operativo de la mayoría de los servidores web del mundo .

. El núcleo de Android , el sistema operativo más usado en dispositivos móviles.

, el sistema operativo más usado en dispositivos móviles. La base de supercomputadoras , routers , sistemas de automoción , etc.

, , , etc. Un estándar en desarrollo de software, inteligencia artificial y computación en la nube.

Todo esto contradice de forma espectacular la idea de que Linux no sería "grande y profesional".

Linux, trascendiendo a GNU

La predicción de Torvalds resulta aún más irónica cuando se observa que, con el tiempo, Linux ha trascendido incluso a GNU en algunos ámbitos. No solo se convirtió en algo "grande y profesional", sino también en el núcleo de sistemas completos que no necesariamente se basan en la labor de dicho proyecto.

Y es que, aunque muchas distribuciones populares utilizan el término "GNU/Linux" para subrayar la ya explicada colaboración entre el núcleo Linux de Torvalds y las herramientas del proyecto GNU, es importante destacar que no todos los sistemas basados en Linux utilizan componentes de GNU:

Android : Aunque su núcleo es Linux, Android no utiliza las herramientas estándar de GNU ni la biblioteca C de GNU (glibc). En su lugar, usa una pila completamente distinta con su propia libc (Bionic), un conjunto de bibliotecas y su propia arquitectura de usuarios.

: Aunque su núcleo es Linux, Android no utiliza las herramientas estándar de GNU ni la biblioteca C de GNU (glibc). En su lugar, usa una pila completamente distinta con su propia libc (Bionic), un conjunto de bibliotecas y su propia arquitectura de usuarios. BusyBox y Alpine Linux: Algunos sistemas minimalistas, como Alpine Linux o distribuciones enrutadas para dispositivos embebidos, utilizan BusyBox (una suite de herramientas Unix simplificadas) en lugar de los binarios GNU. También suelen emplear musl o uClibc en lugar de glibc. Alpine es, a su vez, una de las 'distros' más usadas para crear contenedores Docker.

