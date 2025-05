Zuckerberg reconoce que Facebook ya no sirve para conectar amigos y familia. Y afirma que será la IA quien se haga 'amiga' nuestra

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y CEO de Meta, ha admitido públicamente algo que muchos llevábamos pensando desde hace años: que esta plataforma, que una vez fue la referencia a la hora de conectarte online con nuestros familiares y amigos, ya no cumple ese propósito.

Pero lejos de rendirse ante este cambio, Zuckerberg está apostando por una evolución tan ambiciosa como éticamente cuestionable: sustituir los decrecientes vínculos humanos por inteligencia artificial.





Meta propone que los chatbots no sean sólo nuestros asistentes... sino también nuestros próximos amigos

¿Usuarios solitarios que necesitan compañía artificial?

Zuckerberg parte de un diagnóstico sombrío, pero real:

"el estadounidense promedio tiene menos de tres amigos. Y la mayoría de las personas tiene demanda de muchos más".

Así que, en un contexto que algunos expertos ya han denominado como "epidemia de soledad", Meta tiene en mente una solución insólita: que esos nuevos vínculos sociales no los establezcamos con humanos, sino con bots potenciados por inteligencia artificial.

Esto no es una mera proyección teórica: ya existe una pujante moda liderada por Character.AI y otras plataformas similares, de gran éxito entre los adolescentes de EE.UU., y Meta cuenta, obviamente, con la tecnología necesaria para llevarlo un paso más allá.

Hoy en día, reconoce Zuckerberg, la prioridad de Meta está en el contenido viral y las conversaciones globales, no en los vínculos personales

La evolución del feed

Pero eso es ahora, y Zuckerberg, en entrevistas recientes, ya ha detallado cómo visualiza los próximos cinco años de evolución de las plataformas sociales. Según él, los usuarios no se conformarán con ver vídeos en sus redes sociales. En su lugar, interactuarán con contenidos basados en inteligencia artificial:

"Estarás desplazándote por tu feed, y habrá contenido que parezca un 'reel' al principio, pero con el que podrás hablar, que responderá, cambiará lo que hace o te permitirá interactuar como en un juego".

El sentido de la evolución de los contenidos en redes resulta clara para Zuckerberg: de texto a vídeo, y de éste a la inmersión interactiva.

La amistosa distopía

Aunque la visión de Zuckerberg suena como una evolución natural del entretenimiento digital, no todos están convencidos de sus beneficios. Críticos como Robbie Torney, de Common Sense Media, advierten sobre los riesgos de compartir información íntima con bots cuyo propósito final es maximizar la recopilación de datos personales.

No es que Meta no haya sido clara en su política de uso: sus chatbots pueden usar lo que saben de ti en sus respuestas, y también entrenar sus modelos con tus conversaciones y contenido multimedia. Aunque puedes pedirle al bot que 'olvide' ciertos datos, los usuarios estadounidenses no pueden optar por una exclusión completa.

Riesgos para los más vulnerables: La implementación de bots sociales ya ha tropezado con polémicas. Según una investigación del Wall Street Journal, algunos bots de Meta han interactuado con adolescentes en tono sexual, pese a tener supuestamente activados los controles pertinentes.

En resumen, se trata de una propuesta tan audaz como inquietante: si bien la tecnología puede ofrecer compañía, apoyo e incluso diversión, también puede fomentar la dependencia, reducir la privacidad y moldear nuestras emociones en función de algoritmos.

¿Queremos un futuro donde nuestros mejores amigos sean programas diseñados por una empresa con fines comerciales?

La sombra del regulador sobre Meta

Mientras Meta impulsa su nueva estrategia de "amistades artificiales", en paralelo se enfrenta a su mayor crisis legal: hace un mes, Zuckerberg testificó ante un tribunal en un juicio promovido por la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. (FTC), acusado de eliminar a la competencia mediante 'adquisiciones asesinas' de empresas como WhatsApp e Instagram, competidores a los que, según la FTC, habría comprado no para mejorarlos, sino para neutralizarlos.

De hecho, mensajes internos presentados en el juicio mostraron que Zuckerberg describió en su momento a Instagram como una "amenaza aterradora" que debía ser eliminada "a toda costa".

Meta niega ser un monopolio, citando a TikTok, YouTube, X (antes Twitter) y Reddit como competidores legítimos. También argumenta que las compras fueron legales y aprobadas. Sin embargo, si el fallo favorece a la FTC, Meta podría verse obligada a vender WhatsApp e Instagram, lo que transformaría el mapa de las redes sociales.

Vía | Axios

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | 'Podredumbre cerebral', expresión del año según Oxford: la razón es el contenido que crean y consumen en redes la Gen Z y Alfa