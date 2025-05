IBM despidió a 8.000 personas para sustituirlos por la IA. Inesperadamente, la IA ha hecho que contrate a mucha más gente

La inteligencia artificial está revolucionando el mercado laboral y a día de hoy los trabajadores no saben bien a qué atenerse: supuestamente hay trabajos en peligro de extinción por su culpa, pero esa sustitución de la humanidad por máquinas será un proceso más lento y caro de lo que parece, como apunta el MIT.

No obstante y a día de hoy, depende en gran medida de la postura de la empresa frente al uso de la IA y en el caso de IBM su estrategia era clara: en 2023 anunciaba el despido de 7.800 personas y la llegada inminente de la IA para sustituirles. La CEO de IBM contaba que al menos el 30% de su plantilla era reemplazable por inteligencia artificial.

IBM es una empresa AI First

Lo que IBM tenía en mente era librarse de trabajadores para sustituirlos por la inteligencia artificial pero la operación requiere de personas que hagan funcionar a la IA. Como cuenta Arvind Krishna, uno de los directivos de la empresa, para The Wall Street Journal es que tras los despidos, ahora hay más empleo que antes:

'Aunque hemos hecho una enorme cantidad de trabajo dentro de IBM para aprovechar la IA y la automatización en ciertos flujos de trabajo empresariales, nuestro empleo total en realidad ha subido, porque hemos logrado obtener más capacidad de inversión para cubrir otras áreas'

Más concretamente, han aumentado las contrataciones en las áreas de programación y ventas, si bien no se han hecho públicas las cifras de contrataciones.

La solución elegida por IBM para su automatización mediante IA es AskHR, una herramienta que en la actualidad emplean para procesos asociados con recursos humanos, como la elaboración de nóminas, documentación de la plantilla, gestión de vacaciones, entre otros.

Según la firma, el 94% de las tareas de Recursos Humanos ahora las hace la IA, lo que se traduce en una mejora productiva equivalente a 3.500 millones de dólares en 70 áreas de negocio en los últimos años. Y este ahorro les ha permitido invertir en otros departamentos.

La web de la compañía cuenta cómo ha sido la evolución de su chatbot, en pruebas desde 2017 y ya tan depurado que es capaz de sustituir la mayor parte de labor humana en ese área, lo que según la empresa les ha permitido trabajar de forma más rápida y eficaz, de modo que los procesos derivados al personal de RRHH es mínima.

IBM no es la única. Sin ir más lejos, este 2025 Duolingo empezó reemplazando su equipo humano y es solo el principio: el Foro Económico Mundial en su 'The Future of Jobs Report 2025' concluye que para 2030 la automatización de procesos fagocite casi 92 millones de puestos de trabajo.

Portada | IBM